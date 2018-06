Vi kunne vel alle ønske os en fantastisk sixpack, ikke? Men den virkelige fordel ved at træne din core

og opbygge stærkere mave- og rygmuskler er, at det forbedrer din

holdning og stabilitet, styrker din form, og kan gøre dig til en hurtigere løber, der er i bedre form. Vi ved alle, at en stærkere atlet bliver en hurtigere løber.

Og der er ikke rigtigt nogen genveje til målet. Men du kan starte med at indarbejde enkle,

men effektive, styrkende øvelser i din træning. Prøv først at indarbejde disse

løbevenlige øvelser fra Dafne Schippers, verdensmester på 200 meter i 2015,

i din opvarmning eller nedkøling et par gange hver uge. Her er en hurtig smagsprøve

fra hendes nye 12-minutters program til Core Control-træning på Nike+ Training Club-appen.