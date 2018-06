UDHOLDENHED Dit ugentlige udholdenhedsløb er et langdistanceløb

i et behageligt tempo. Det er en afgørende del af din

træning, som hjælper kroppen og psyken med at

vænne sig til øgede distancer. Det hjælper dig også

med at blive bekendt med de fysiske og mentale

udfordringer, du kan komme ud for under en

konkurrence. Dette løb bør løbes som et udviklingsløb.

Se under Løbstyper for en beskrivelse af udviklingsløb.