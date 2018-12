UGE 13:

VEDLIGEHOLD

DET, DU HAR OPNÅET

Du har gennemført træningsprogrammet.

Nu er det tid til at vedligeholde det, du har

opnået. Efterhånden som intensiteten

daler, er det vigtigt at fokusere på søvn,

hydrering, diæt og at have det sjovt. Du

kan ændre rækkefølgen, så den passer

ind i din ugeplan, men sørg for ikke at

lave hastigheds- og udholdenhedsløb lige

efter hinanden, og hold dig til de anbefalede

kilometer. Rund din træning af med at

tilføje NTC-træning til din rutine for at

komme hurtigt i form.

2 UGER TILBAGE.