Nu, hvor du har overstået et par løbeture, er det på tide at snakke lidt om det rigtige udstyr.

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå de tanker og performance-innovationer, der ligger bag,

hvorfor du bør bruge særligt løbeudstyr, så du både føler dig tilpas og er klædt passende på.

LAD OS KOMME I GANG

OK. Vi er Nike. Selvfølgelig nævner vi skoene først. Men stol på os, når vi siger, at det er

det ene stykke udstyr, som du ikke må tilsidesætte, når du begynder på din løberejse.



Du skal ikke engang overveje at nuppe et par gamle træningssko til at løbe i. Og vælg

ikke dine nye løbesko udelukkende på baggrund af stil (selvom de der limited edition-sko

ville passe til din nye bæltetaske).



Vælg de sko, der passer til dine behov. Besøg din nærmeste Nike-butik for en gratis

øbeanalyse. Ved en løbeanalyse løber du på løbebåndet, så Nike-eksperterne kan

studere dit løb og se, vilke sko der passer bedst til din biomekanik. Det tager få

minutter og sikrer, at du bliver udstyret med det perfekte par.





KIT

Lad os begynde med det grundlæggende. Det er rigtigt, at vi fokuserer meget på vores

innovationer, men grunden til, at al den teknologi betyder noget, er, at noget af det her

udstyr kan hjælpe dig med at løbe bedre. Det kan få dig til at føle dig hurtigere, mere

komfortabel og mere cool (hvilket gør det meget sjovere at løbe). Her er et par ting, du

skal overveje, når du sammensætter dit løbeudstyr.



SVED DET UD

En regel: Løb ikke i en T-shirt af bomuld. Bomuldsfibre bliver tunge og forbliver våde, når du

sveder, hvilket kan gøre det vanskeligt at holde hovedet koldt. Trøjer, der er lavet af materialer,

der er specielt fremstillet til at løbe i (som Dri-FIT), er fantastiske, fordi de er lette og behagelige

og ikke bliver mættet af vand. Vi anbefaler at have en eller to Dri-FIT-trøjer i dit løbeklædeskab.



OG SÅ BUNDEN

De fleste løbere foretrækker at løbe i shorts og/eller tights. Der findes et bredt udvalg

af stilarter og innovationer inden for performance-tights samt et bredt udvalg af længder

og typer af shorts. Tights kan være med til at holde dine ben varme og gnaver mindre,

mens shorts er perfekte til varme dage. Det er op til dig, hvad du har på, men sørg for,

at du har bukser på, der ikke gør dig langsommere.



FÅ FOD PÅ DET

Vabler er ikke rare. Løbesokker kan hjælpe dig med at undgå dem. De afleder sved bedre

end almindelige strømper, har bløde zoner for øget komfort samt som kompression, der

nedsætter hævelser. Der findes meget at vælge imellem derude – fra de usynlige til korte,

mellem og lange, der dækker hele læggen – men dit valg af strømper er i virkeligheden et

spørgsmål om præference.



STØT DINE PIGER

Hvis du er kvinde, så betyder din sports-bh lige så meget som dine sko. 80 % af alle

kvinder har en bh på, som er den forkerte størrelse og type – vær ikke en af dem.

Undgå rygproblemer og sørg for maksimal komfort med en bh, der støtter dig på din

løbetur. Brug vores Nike Pro BH 360 Fit service online for at finde en, der passer til dig.