Du har nu klaret et par forskellige typer løb. Det er på tide at

begynde at tænke på, hvordan din løbestil påvirker din løbeoplevelse. VÆR OPREJST, IKKE ANSPÆNDT Løbere har det med at spænde i den øvre del af kroppen. Hold hovedet højt,

se fremad (men vær opmærksom på ting på jorden såsom trærødder på en sti),

lad dine arme svinge naturligt, og løft ikke skuldrene eller knyt hænderne. AFSLAPPET LØB FØRER TIL HURTIGERE LØB Slap af i ansigtet, nakken og skuldrene, det vil hjælpe dig med at undgå at forbrænde

energi, som du har brug for til at afslutte stærkt. Afslappet løb fører til hurtigere løb. MEN IKKE FOR AFSLAPPET ... Dine skridt bør være ensartede og effektive. Find den rigtige balance. MEN DET VIGTIGSTE ER, AT DU IKKE BEHØVER

ÆNDRE DIN LØBESTIL FOR AT BLIVE HURTIGERE Din krop er unik. Derfor vil du naturligvis også have din helt egen stil.

Omfavn det. Mens der findes visse generelle råd, så vil din løbestil blive

mere effektiv, efterhånden som du løber mere og bliver stærkere.