KLAR, PARAT, START

I løbeuniverset løber vi sammen, fordi vi har noget til fælles:

Vi er alle skabt til at være løbere. (Jep, selv dig.)

Men sådan har det ikke altid været. Vi startede også som nye løbere. Vi gennemførte de første

løb, de hårde løb, løbene med "føj, det her er slemt" og "WOW, jeg anede ikke, at jeg havde det

i mig". Så gik det op for os, at det at være løber ikke bare handler om at løbe. Det at være løber

er noget, der findes i os alle.



Det er derfor, Nike+ Run Club er her for at få dig i gang. Kom og løb sammen med os.

Du kan stadig være lidt bange, være i tvivl eller endda bekymret. Før du passerer mållinjen, vil vi

gerne fjerne nogle af de almindelige bekymringer, som mange nye løbere har.





DU BEHØVER IKKE HAVE EN SÆRLIG KROPSTYPE FOR AT VÆRE LØBER

Sandheden er, at hvis du har en krop, så er du løber. Det er det. Uanset hvilken

kropstype du har, er der ikke tvivl om, at du er løber.



INGEN DØMMER DIG, FORDI DU ER NY LØBER

Det er ikke engang sikkert, at folk ved det, medmindre du løber rundt med et kæmpe skilt,

hvor der står "begynder" på. Du føler dig måske lidt selvbevidst, men sandheden er, at ingen

dømmer dig, når de ser dig løbe. Det er mere sandsynligt, at de bliver inspireret af dig.





DU BEHØVER IKKE LØBE HVER ENESTE DAG FOR AT BLIVE BEDRE

Kontinuitet er nøglen til at forbedre dit løb, men lad være med at overdrive. Restitutionsdage

er lige så vigtige som den hårde træning, så det er helt i orden at tage en fridag eller to.

DU BEHØVER IKKE VENTE, TIL DU BLIVER BEDRE, FOR AT KUNNE LØBE MED ANDRE

Vær ikke bange for at løbe i en gruppe. Du bør faktisk finde venner at løbe med så hurtigt

som muligt. Løbere, der løber sammen, løber ofte stærkere og støtter hinanden, uanset

tempo og niveau. Husk, at du kan løbe sammen med os på NRC-livesessioner. Find en

løbeklub i nærheden af dig.