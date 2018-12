Tillykke. Du klarede det! Du fuldførte Klar, parat, start-rejsen. Du troede måske ikke på os, men du var en løber

fra starten af. Nu har du bevist det over for dig selv.



I løbet af denne rejse har du defineret dig selv som en løber:



Du har lært om at løbe med splittider. Du har lært om restitutionsdage.

Du har lært om cross-training. Du løb langt. Du løb klogt. Du løb HURTIGT.



Du beviste, at du havde mod på noget nyt. Du beviste, at du kunne træne

ligesom eliten. Du beviste, at du havde det i dig fra begyndelsen. Løbeuniverset er dit.



Så hvad nu? Nu fortsætter du med at løbe. Du er i første kapitel i en livslang

løbehistorie. Der findes et udtryk, som vi synes passer til alle løberejser.