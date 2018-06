Du har sikkert hørt en del fjollede ting om det at løbe.

Lad os kigge nærmere på, hvad der er fup og fakta.





SERIØSE LØBERE LØBER UDELUKKENDE I KORTE SHORTS

Færre centimeter betyder færre forstyrrelser, men du behøver ikke iføre dig en ærmeløs

sportstrøje og løbeshorts for at være en rigtig løber. Et hurtigt kig i et løbekatalog eller

vores udvalg af beklædning på Nike.com vil vise dig, hvor alment tilgængelig sporten er

blevet for alle slags atleter.

DU SKAL JOGGE PÅ STEDET VED HVERT ENESTE RØDE LYS

Du tager hjørnerne flyvende, ikke? Nogen foretrækker at holde sig i gang hele tiden, og det

handler om smag, men det er okay at køle lidt ned midt på løbeturen. Og dine resultater

behøver ikke at lide under det. Nike+ Run Club-appen stopper, når du stopper, så du ikke

behøver at bekymre dig om at trykke på pause.

LØB MEDFØRER NERVØSITET MHT. TOILETBESØG

Fakta er, at alt kan ske. Men prøv at være forberedt. Hvis du skal ud på en længere løbetur, så

planlæg ruten, så den tager dig forbi et par offentlige toiletter. Hvis du løber i skoven, så vær

ikke bange for at træde af på naturens vegne. Det er en hårdfør sport, ser du.

KILOMETER ER DET ENESTE, DER TÆLLER

Lad være med at stresse over at skulle nå et bestemt antal kilometer. Et tal kan ikke

indfange kvaliteten af en træning – den sande værdi af en løbetur er, hvordan du

havde det, og hvilken indsats du ydede.

DU SKAL LÆSSE MASSER AF KULHYDRATER PÅ FØR ET LØB

Det er supervigtigt at spise nok kalorier (og få nok søvn), før du stiller op ved startlinjen, men du

behøver ikke gå amok i pasta, medmindre du skal i gang med en maratondistance eller længere.

For mange kulhydrater kan faktisk gøre dig langsommere i et kort løb.

LØBERE ER ENSPÆNDERE

Løb er helt sikkert en fremragende måde at slippe væk fra larmen og støjen i dit travle liv på.

Men det at løbe er en social sport. Deltag I et hvilket som helst klubløb eller en konkurrence,

og du vil se, hvor livligt og imødekommende løbefællesskabet er blevet.

LØBERE ER SÆRLINGE MED DERES EGET ORDFORRÅD

(OG HVORFOR VINKER DE?)

Som enhver sport har løb nogle tekniske termer. Se vores guide til løbe-lingo for hjælp

Til at forstå dem. Løbere har det med at blive begejstrede over ting, som de fleste andre

mennesker ikke forstår (Jeg klarede fem spurter og et tempoløb. Juhu!"). Men vi mener

det godt. Løbere er bare vilde med at løbe – det er vores subkultur. Nu kan du begynde

at dele dine egne træningshistorier, og vær ikke bange for at vinke tilbage, næste gang du

er ude på en løbetur.

DET ER KEDELIGT AT LØBE

Det er ikke engang en myte. Det er en dårlig undskyldning. Se vores omfattende liste

over grunde til, hvorfor det at løbe objektivt set er fantastisk.

HVIS JEG HAR DET SJOVT, KAN JEG IKKE VÆRE EN RIGTIG LØBER

Det er muligvis den mest uheldige misforståelse af dem alle. Alt for mange mennesker tror,

at det skal være et slid at løbe – at seriøse løbere er en særlig slags person, der på uforklarlig

vis holder af smerte. Men det er meningen, at det skal være sjovt! Hvis du begynder klogt,

udvikler en rutine, får nogle løbevenner, finder dit eget tempo og begynder at se fremgang,

så vil du blive forelsket.