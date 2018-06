Når du taler sproget, vil du føle dig mere som den løber, du allerede er.

Her er 10 løbeudtryk, som du bør kende.

1 – HASTIGHEDSLØB

Et hastighedsløb er, hvor du løber stærkt i flere korte perioder. Disse intervaller kan være af samme længde og

tempo med den samme mængde restitutionstid, eller de kan involvere forskellige distancer, tempi og restitutionsperioder.

Intervaller er den bedste måde at forbedre dit hurtigste tempo på. Ideelt set bør denne form for træning foregå på en løbebane, men den

kan udføres næsten alle steder. Du kan bruge boligblokke, trafiklys eller endda træer som dine intervalmarkører.

2 – UDHOLDENHEDSLØB

Et udholdenhedsløb er et langdistanceløb i et behageligt tempo. Det er en afgørende del af din træning, som

hjælper kroppen og psyken med at vænne sig til øgede distancer. Dette bør løbes som et udviklingsløb (se

definitionen for udviklingsløb).

3 – RESTITUTIONSLØB

Udviklingsløb er løb, der begynder i et langsommere tempo og slutter i et hurtigere tempo.

De styrker udholdenheden og lader kroppen vænne sig til den belastning, det er at løbe.

Restitutionsløb er lige så vigtige som din hårde træning.

4 – UDVIKLINGSLØB

Restitutionsløb er løb, du løber på dagene ind imellem hård træning. De bør ikke være

udfordrende, men bør løbes gradvist (se definitionen for udviklingsløb).

Hver gang du ikke laver hastigheds- eller styrkeøvelser, bør du bestræbe dig på at løbe udviklingsløb.

5 – FARTLEK

Fartlek er det svenske udtryk for fartleg, og fartlek forbedrer din hastighed og styrke via skiftende distancer og tempi

i løbet af et uafbrudt løb. En øvelsesstruktur til fartlek-løb kunne for eksempel være ét minuts let løb efterfulgt af

ét minuts hårdt løb, hvilket gentages et vist antal minutter, kilometer eller skiftevis hver boligblok.

6 – FARTTEMPO

Det er det tempo, der lærer din krop at have det godt med

ubehag ved at opretholde et hurtigt og ensartet tempo over en specifik distance.

7 – SPURT

Dette er meget korte, hurtige indsatser, der opbygger din overordnede hurtighed uden at udmatte dig. Ikke fuld sprint,

men hurtigt, afslappet løb. Sørg for masser af restitution mellem hver spurt. Begynd med to eller tre efter dit

løb, og byg det efterhånden op.

8 – OVERPRONATION

Dette sker, når din hæl rammer underlaget, og din fod

ruller overdrevet indad, når du sætter af med din storetå.

9 – PR eller PB

En personlig rekord eller personligt bedste – en persons hurtigste tid over en given distance.

10 – TEMPO

Når løbere taler om tempo, så mener de den tid, det tager at løbe en kilometer.

Så et tempo på 10 minutter er et løb med 10 minutter pr. kilometer.