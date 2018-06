TIP Lad være med at læne dig for langt frem, når du løber opad. Det er nok, at din hage læner

lidt ind mod dit bryst. Tag korte skridt, så du ikke overbelaster dine lårmuskler, samtidig

med at du opretholder en hurtig rytme og bruger dine arme til at skabe fremdrift.

Fokuser på at få dit åndedræt under kontrol og sænke din puls, når du løber nedad.