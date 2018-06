Du har nu eksperimenteret med at løbe hurtigt. På den næste løbetur giver vi den lige

en ekstra tand. Her er nogle råd til at hjælpe dig med at finde din fart endnu hurtigere. FIND DIT TEMPO Du har forskellige gear, når du løber. Under hastighedsarbejde bør du presse dig selv til et punkt,

hvor det ikke er helt behageligt for dig. Du bør være i stand til at snakke (og trække vejret!) under

størstedelen af hver anden løbetur. Det korrekte tempo er en udfordring, men kan opretholdes. AFSLUT HURTIGERE, END DU STARTEDE Øv dig i at løbe negative splits - det betyder, at den anden halvdel af løbeturen løbes hurtigere end den første. Det

kan tage lidt tid at træne din krop til at gøre det rigtigt, men intet føles bedre end at flyve hen mod slutningen af dit løb. DU DEFINERER, HVAD FART ER FOR DIG Lad være med at sammenligne dig selv med andre. Målet for hvert løb er at blive bedre mod slutningen, end du var ved

begyndelsen. Fokuser på, hvad du har brug for, så du kan blive en endnu bedre version af dig selv, så finder du din egen fart. FORBEREDELSE TIL DIT NÆSTE HASTIGHEDSLØB Tænk på din yndlingsløbestjerne. Forestil dig, at du er vedkommende. Forestil dig nu, at du er den person,

som deltager i et løb. Ved OL. Hvad de føler på den største scene er det samme, som du føler under

hastighedsløb. Den eneste forskel mellem dig og din favoritløber er tiden. I er begge elitesportsfolk.