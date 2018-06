Lad os besvare nogle af de "ofte stillede

spørgsmål", du måtte have som kommende løbestjerne.

BØR JEG STRÆKKE UD, FØR JEG LØBER?

Traditionelle udstrækningsteknikker er ikke gode for kolde muskler. Vent med at strække ud, til du

har varmet op. Udstrækninger af hofter, lårmuskler og baglår samt mere energiske bevægelser

som høje knæløft, gadedrengeløb og knæspark er gode måder at varme op på, før du løber.

ER DET DÅRLIGT FOR MINE KNÆ AT LØBE?

Løb kan være med til at styrke musklerne omkring knæleddene og øge knogletætheden. Så

selvom alle atletiske udfoldelser indebærer potentielle risici, så bør du med en fornuftig løbeplan, der

indeholder restitution, ikke få skader. Søg rådgivning fra en læge, før du begynder på din løberejse.

BØR JEG SPISE, FØR JEG LØBER?

Svaret på dette spørgsmål svinger fra person til person, men du bør aldrig føle dig

sulten eller overmæt før en løbetur. Ideelt set bør en let snack bestående af komplekse

kulhydrater og lidt protein halvanden til to timer før løbeturen give dig nok brændstof.

BETYDER LØBETRÆNING, AT JEG KAN SPISE LIGE, HVAD JEG HAR LYST TIL?

Nej, det betyder ikke, at du kan slå dig løs med al din yndlingsjunkfood. Mad er brændstof, så en nærende kost

vil hjælpe dig med at løbe bedre. Men husk, at nøglen er balance. Så hvis du har lyst til kage, så forkæl dig selv!

HVAD ER DEN BEDSTE MÅDE AT BÆRE MIT VAND OG MIN TELEFON PÅ, MENS JEG LØBER?

Hvis du ikke har lyst til at løbe med en af de der kunstfærdige udstyrstasker, så er

der masser af andre muligheder for at bære de ting, du har brug for. Tag et kig på

shorts med praktiske lommer, smartphone-armbånd og letvægtsbælter til drikkedunke.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ AT LØBE PÅ ET LØBEBÅND OG LØBE UDENDØRS?

Et løbebånd trækker underlaget under dine fødder og eliminerer vindmodstand. Det er alletiders på dage, hvor

du ikke magter at kæmpe mod vejret, eller hvis du vil nedsætte stødene, da de fleste løbebånd er polstrede.

At løbe udendørs giver dig mulighed for at udforske nye steder og nyde omgivelserne.

HVAD ER DET FOR NOGET MED ...

FOLK, DER LØBER I GRUPPER?

Måske har du ikke lagt mærke til dem før, men du er begyndt at se disse klubløbere tidligt om morgenen. De varierer

meget i størrelse, aldersgruppe, erfaringsniveau og intensitet, men alle løbeklubber har én ting til fælles: fællesskab.

Kom og løb med os på en fysisk NRC-lokation nær dig. http://m.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club

DE DER KOMPLICEREDE BÆLTETASKER?

Nogle løbere, der løber ekstremt langt, bruger væskebælter til at opbevare snacks og drikkevarer. Du har ikke brug

for alt udstyr endnu, men væskeindtag er vigtigt for alle løbere. Det er ikke altid nødvendigt at have vand med til korte,

hurtige løbeture, men du bør overveje at tage vand med på en længere løbetur. Hvis det er muligt, så planlæg din løbetur,

så den går forbi en vandpost, eller medbring lidt småpenge, så du kan købe noget at drikke, når du er ude.

DEN MÆRKELIGE SMERTE I MINE SKINNEBEN?

Løbere kalder det for skinnebensbetændelse. Skinnebensbetændelse er ikke rart, og det kommer, når du øger din

træningshastighed og -intensitet for hurtigt. En måde at undgå det på i første omgang er ved øge din træning gradvist

og med omtanke. En god regel: Løb ikke mere end 10 % længere på lange løbeture, end du tidligere har løbet.

DET IRRITERENDE SIDESTIK?

De er helt almindelige, særligt hos nye løbere, fordi din krop ikke er vant til at arbejde på den måde, som den gør, når

den løber. Hvis du får krampe i siden, skal du tage dybe indåndinger og skubbe alt luften ud af maven med hvert åndedrag.

Det, der forårsager sidestik, kan også medføre mavetilfælde. Vi kender alt til smerten. Bogstaveligt talt. Men bare rolig.

Vi har alle været der. Med tiden lærer du at ændre dine spisevaner, før du løber, for at undgå disse situationer.

FOLK DER LØBER I BARE FØDDER?

Det er helt sikkert dejligt at jogge med blødt græs og jord under fødderne. Men uanset, hvad du har hørt, behøver du

ikke genopbygge din gang og købe zero drop-sko for at løbe på "den rigtige måde". Den rigtige måde er din måde.