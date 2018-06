Ja, helbredsfordelene er vigtige, men der er så mange flere ting, der gør

løbetræning til det mest cool at bruge sin fritid på. Her er nogle af dem.





DER ER INGEN TILMELDINGSGEBYRER

Ingen månedlige udgifter! Du har ikke brug for et smart medlemskab til et motionscenter.

Bare bind snørebåndene og kom i gang, det er det hele. Og sæt pris på, at du ikke vil blive

afbrudt af en gut, der pruster sig igennem squats iført spandex.



DU KAN LØBE OVERALT

Bind snørebåndene, og hele verden vil ligge for dine fødder. Om det er på din lokale

skoles løbebane, på et løbebånd eller endda på en ferie, så log kilometer uanset hvor.

GØR LØB TIL "MIG-TID"

Vanvittig pendling? Feriekuller? Eksamensterperi? At løbe er en god måde at slappe af på,

komme udendørs, nyde naturen og finde dit zen. At løbe kan være din måde at slippe væk

på, uanset om det er for at lytte til din yndlingspodcast, høre et nyt album eller nyde lidt

fred og ro. Bare på med løbeskoene, og lad hverdagens stress forsvinde.



DET FÅR DIG TIL AT FØLE DIG SOM EN SUPERHELT

Der er intet som en løbetur til at få dig til at føle, at du kan erobre hele verden, særligt meget

tidligt eller sent på dagen. Du tager kampen op mod tvillingeskurkene kendt som Sløvhed og

Dovenskab, og folk lægger mærke til det. Din legende vokser med hvert eneste skridt.



DU KAN FØLGE DIN FREMGANG

Fremgang gør dig afhængig, hvilket er en af grundene til, at løbere logger deres løb. Med Nike+

Run Club-appen kan du holde øje med din fremgang og sammenligne, hvordan du har det med

forskellige former for træning. Brug appen til at logge din hastighed, distance og dit humør,

hver eneste gang du løber. Du kan endda dele dine selfies fra løbeturen.



DU KAN FÅ NYE MENNESKEVENNER …

… og bruge kvalitetstid med de firbenede. At løbe er en glimrende måde at få nye venner,

der

alle deler et fælles mål, eller inspirere dine nuværende venner til at nærme sig et mål i

fællesskab.

Husk, at du kan finde venner ved at bruge Nike+ Run Club-appen. Det er også en fantastisk

måde, hvorpå du kan give din hund en anden type godbid i form af motion og leg i det fri.



OG DU KAN OPTJENE HÅNERET

Der er ikke noget, der slår følelsen af at sætte sig et mål, nå det og så fortælle sine venner

om det. Gør Nike+ Run Club-appen til din megafon. Selv hvis du ikke har en fysisk løbegruppe,

så kan dine venner heppe på dig via Facebook, og de kan tjekke dine billeder ud på Twitter og

Instagram efter løbeturen.



NÅ JA, OG DU KAN FÅ NOGET SJOV UD AF AT HOLDE DIG SUND OG RASK

"Du vil få det bedre end nogensinde før ved bare at løbe to eller tre gange om ugen. Og hvad

er endnu bedre end en sund, fornøjelig løbetur? En løbetur med dansemusik. Få din træning

til at føles som en storslået træningsmontage med playlisten Ready, Set, Go, Run på Spotify. Og

få din puls over i en helt ny rytme. Klar til at gøre noget fantastisk? Lad os bevæge os til rytmen."