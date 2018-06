GLEM (NÆSTEN) ALT DET, DU HAR LÆRT OM, HVORDAN DU VÆLGER

DET RIGTIGE PAR LØBESKO.







Når du træder ind i en løbebutik, bliver du typisk først bedt om at hoppe op på løbebåndet og lave en hurtig løbeanalyse for at se, hvad

dine fødder gør, når du løber. Ruller de bare en anelse indad (neutral)? Ruller de mere indad end normalt (overpronation)? Eller ruller

de udad (supination)? Og hvordan ser svangen ud på de to fødder – er den flad, høj, stiv og/eller fleksibel? Den salgsassistent, der

iagttager dig, bruger så de oplysninger til at "foreskrive" en løbesko, der kan hjælpe med at "korrigere" dine problemer med pronation.





"Pronation er en naturlig bevægelse, der er med til at fordele stødpåvirkningen, når du rammer jorden, og hvis du pronerer normalt [eller har

en neutral løbestil], fungerer dit belastningssystem som en elastik – det har en fjedrende effekt og styrker effektiviteten," siger Lance Walker,

der er medlem af Nike Performance Council samt MS, PT og Global Performance Director hos Michael Johnson Performance (MJP).





Så princippet bag løbeanalysen var oprindeligt, at hvis du enten var en overpronationsløber (mange løbere hører til i denne kategori) eller en

supinationsløber, så kunne specielle sko teoretisk set hjælpe dine fødder med at finde tilbage til et mere neutralt mønster og få fødderne til at

flugte bedre med resten af kroppen, når du løber, og dermed reducere din risiko for skader i processen. Problemet med denne fremgangsmåde

er, at sko ikke automatisk ændrer dine pronationsmønstre (ofte er det også nødvendigt med supplerende mobilitets- og fodstyrkende øvelser),

så at bruge de oplysninger alene til at afgøre, hvilken model du skal vælge, er ikke altid præcist. Desuden har løbere hver deres måde at løbe på.





"Den bedste markør for at holde sig sund som løber er at vælge en sko, der er komfortabel, ikke en sko, der er foreskrevet specielt til dig, men som

føles ubekvem," siger Walker. "Det bakker videnskaben op om nu. Hvis du glemmer det subjektive (hvad der føles godt), kan det give flere problemer."

Med andre ord skal du gå efter præference og ikke det, der foreskrives. Hver gang.





"I sidste ende, hvis du havde en ekspert til at analysere hele kroppens biomekanik op igennem hele kroppens kinetiske kæde, mens du løb ved

forskellige hastigheder i forskellige sko, så kunne eksperten fortælle dig, hvilke (bekvemme) par sko, der får dig til at løbe mest effektivt samlet set,

det ville være fantastisk," tilføjer Walker. Men at se på din svang og/eller dine pronationsmønstre alene giver ikke et samlet billede.





Vi ved nu, at det at finde én brik i et gigantisk puslespil og derefter foreskrive en løsning til netop den brik, ikke er en eksakt videnskab. Når man

skal vælge mellem ekstra stødabsorbering frem for stabilitet eller fleksibilitet i en sko, er der mange variabler at overveje – om dine fødder er

fleksible eller stive, om du løber 15 km eller 100 km om ugen, om du er tilbøjelig til at få skader eller ej osv. – og disse oplysninger varierer fra

person til person. Så du kan lige så godt først prøve dem, du synes passer godt og føles bedst for dig (baseret på dine egne personlige

præferencer), se hvordan det går, og så tage det derfra.