DENNE SKADE ER UDBREDT BLANDT LØBERE, OG DENS POTENTIELLE ÅRSAGER KAN VÆRE SVÆRE AT FINDE.

MEN DER FINDES METODER TIL AT KÆMPE IMOD.







Hvis du nogensinde har haft plantar fasciitis, ved du, at det er noget, du ikke ønsker for nogen anden. Når plantar fascia, et stærkt

bånd af væv, der løber hen over midten af din fod og understøtter din svang, bliver betændt og/eller overbelastet, forårsager det en jagende

smerte langs bunden af foden, fra hælen til tæerne. Det er ofte mest smertefuldt, når du tager de første par skridt, efter du er stået ud af sengen

om morgenen. Desværre for os er denne skade meget udbredt blandt løbere.





"Risikofaktorerne for plantar fasciitis er mange," udtaler Lance Walker, som er medlem af Nike Performance Council, samt MS, PT og global performance director

hos Michael Johnson Performance (MJP). "De kan omfatte faktorer som overvægt, nedsat mobilitet, stabilitet eller fleksibilitet fra

halsen og ned, neuromuskulære ubalancer og uregelmæssigt afsæt i dine baldemuskler - for at nævne et par stykker." Hvis du som løber genkender nogle af disse

problemer, kan den gentagne påvirkning potentielt arbejde sig ned gennem hele din kinetiske kæde og skabe spænding i plantar fascia, hvilket kan

resultere i skade som følge af overbelastning.





Når vi ved, hvor udbredt årsagerne er, er din bedste chance for at undgå plantar fasciitis – eller enhver anden skade – at blive en

stærkere, mere afbalanceret, mere fleksibel og mere effektiv løber (og atlet) i almindelighed. Det er også sandsynligt, at vejen dertil vil være

anderledes for dig end for dine løbevenner.





Et godt udgangspunkt er at analysere din egen naturlige løbeteknik og løse eventuelle problemer, som den muligvis skaber for dig. "Når hælen

rammer ved høje hastigheder kan det f.eks. øge risikoen for forstrækninger, eller det kan sænke din fart og mindske stødabsorberingen, da din

hæl rammer jorden foran din krop, mens skinnebenet går i den modsatte retning," siger Walker. At lande på

mellemfoden kan på den anden side minimere stødet, men du er også nødt til at træne uden for løberuten – i fitnesscentret og med træning, som ikke er løb – for at

styrke dine hofter, stabilisere dit bækken, styrke og mobilisere dine ankler og stabilisere svangen. Ved at justere din løbeteknik,

så du rammer med dine fødder under dine hofter og lænet en smule frem, når du rammer, kan du potentielt reducere risikoen for

problemer fra top til tå.





En anden måde til at minimere den gentagne påvirkning, som løb har på din krop, og dermed potentielt reducere din risiko for skader (herunder plantar

fasciitis) er regelmæssigt at skifte mellem flere typer træning – og mellem de sko, du har på, når du træner forskelligt. Hver løbetur skal have et formål,

uanset om det er at opbygge styrke, hastighed eller udholdenhed. På samme måde skal hver sko have et formål. Hos Nike har løbesko til langt løb ekstra polstring for at forbedre

stødabsorberingen og give bløde landinger for dine led, når du løber langt. Løbesko til hurtigt løb giver dig naturligt

mere berøring på mellemfoden, hvilket kan mindske stød og gøre dig mere effektiv. Og sko til hårdt løb er designet til at

styrke dine fødder under fremdriften. Hvis du matcher disse modeller med de relevante træningsformer, kan du opnå større succes

under din træning.