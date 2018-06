MAN SIGER, AT MAN ALDRIG GLEMMER

DEN FØRSTE GANG. DET HAR VI SØRGET FOR. SNØR SKOENE, OG LØB OMGANGEN TIL EN HELT NY RYTME. En sko, der er så episk, kræver en uforglemmelig første løbetur, så vi har lavet en, kun til dig.

Tag dine Nike LunarEpic Flyknits på, skru op for dit prøvespor og få et energisk miks

af elektroniske rytmer og eksperttræning. Denne en til en-lydoplevelse er designet

til at forbedre dit løb og fortæller dig samtidig alt, hvad der er værd at vide om dine nye sko.



Den første løbetur bliver aldrig den samme igen. Og det gør du måske heller ikke.