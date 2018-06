NYHEDER OM TRÆNING

- Uanset om du træner for at slå din egen personlige rekord

eller bare gerne vil komme i gang og løbe på den helt

rigtige måde, så har vi det, du skal bruge. Vi har føjet 15

km-distancen til vores planer, der er nye programmer for

løbere, der gerne vil i gang samt en helt ny "Get More

Fit"-plan (Kom i bedre form), så du kan komme i gang

med at løbe og træne med Nike+ Run Club-appen.

- Nike+ Coach er udviklet for at give dig din helt egen

personlige træningsplan, uanset dit mål.

- Vores nye træningsplaner tilpasser sig nu ugentligt til dit

program, så du kan nå dit mål, selv hvis du går glip af

et par dage.

- Vi ved, at dit skema kan ændre sig når som helst,

så vi har sikret, at dit program også kan ændre sig. Det

eneste, du behøver gøre, er at trykke på knappen "Edit

schedule" (Rediger skema) for at trække og slippe

træninger til de dage på ugen, der passer bedst for dig.