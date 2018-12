Hos Nike stræber vi efter at lave sko til unge atleter, som er slidstærke og fleksible nok til at passe til behovene hos et voksende (og aktivt) barn. Alle Nike Young Athlete-sko er velegnede til daglig leg, men nogle passer mere specifikt til en bestemt sportsgren. Sportsspecifikke sko er fremstillet med sportens behov i tankerne, så de kan hjælpe atleten til at yde sit bedste under sport (eksempelvis løbesko til løb, basketballsko til basketball).