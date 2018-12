De monstrøse Monstars fra Moron Mountain vender tilbage til jorden for at hævne deres historiske nederlag til Tunes-slænget for 20 år siden. Denne gang bruger de den sneaker, som MJ bar, da han overvandt dem, AJ XI. Nu er de tilbage med håbet om at slå Jordans slæng og udbrede deres gamle budskab om underdanighed. Men de ved ikke, at Jordans slæng nu er udstyret med de tyngdekraftudfordrende AJ XXXI og er klar til at SLÅ det onde hold af boldbøller med deres helt egen smægtende smukke basketball.