FRA VIDUNDERBARN TIL LEVENDE LEGENDE På et tidspunkt hvor de fleste stadig var i gang med at udvikle sine evner,

var Ronaldo i gang med at underskrive kontrakter. Han begyndte at spille

for den anerkendte portugisiske klub Sporting CP som 12-årig. Under hans

hæderkronede periode hos Manchester United fik han tildelt den frygtede trøje

nummer 7 (hvilket affødte tilnavnet ‘CR7’). Hos Real Madrid fortsætter han

med at høste måltriumfer for sit hold: flest hjemmekampe med målscoringer

i træk, gennemsnitligt over 1 mål pr. kamp, en af de spillere med flest

hattricks i La Ligas historie - for bare at nævne et par stykker.