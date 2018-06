BAG OM DESIGNET VISIONEN For flere år siden gav Paul George Nikes designteam en skitse til den

ideelle sko for ham. Han bad om tætsiddende pasform, blød komfort

og en unik stil, der så lige så godt ud uden for banen, som den gjorde

under kampen. PG og Nikes designteam arbejdede utrætteligt på alle

detaljerne for at gøre hans vision til virkelighed. Under forløbet opdagede

de nye, innovative måder til ikke kun at muliggøre, men også forbedre

hans utrolige alsidighed både i forsvar og angreb.