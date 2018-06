BAG OM DESIGNET ALTID I UDVIKLING Listen med priser og anerkendelser er endeløs, men point guard Kyrie Irving

er alligevel bedst kendt for sine driblinger i ankelhøjde og for samtidig at få

det til at se legende let ud."Vi ønskede at designe en sko, der gjorde det muligt

for Kyrie at virkeliggøre det, som hans fantasi skaber på banen," fortæller senior

produktmanager Tony Grosso. Første trin: Forbedring af grebet på den Kyrie

1-inspirerede sål. "Der er greb op ad skosiden med en buet forfod, der hjælper

med at skabe en bedre fornemmelse for banen," forklarer Grosso.