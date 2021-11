Dette skal du se efter ved din næste vinterfrakke

Frakker, der tager toppen af kulden

På koldere dage, hvor du kun skal kortvarigt udenfor, kan et nemt letvægtslag være perfekt. Overvej at snuppe en Nike Therma-hættetrøje, som giver letvægtsisolering og har dobbelt-børstet mikrofiberfleece, der er designet til at holde på varmen. Eller gå efter en frakke lavet med Nike Tech Fleece, som har blødt skum lag på lag med blødt bomuldsjerseymateriale. De bedste vinterfrakker kommer i din yndlingsfarve og -stil og har de funktioner, du har brug for, uanset om det er en hætte til pludselige regnbyger, en lomme til din smartphone eller en lynlås til ventilation.

Frakker, som holder dig varm

Når temperaturen når under 7°C, har du brug for en frakke med syntetisk isolering eller dunisolering til at holde dig lun. Nikes syntetiske isolering efterligner looket og fornemmelsen af dun, men det mister ikke sin isoleringsevne i vådt vejr. Hvis du leder efter en jakke, der er åndbar, men som stadig holder fugt ude, så hold øje med Nike Storm-FIT-beklædningsdele. Nike Storm-FIT-frakker har et laminatbelagt lag af mikrofiberpolyester, der holder vand og vind ude, mens den stadig tillader sveden at fordampe.

Frakker, der holder dig supervarm

Når det er så koldt, at du mest af alt har lyst til at sidde foran pejsen, så hold dig i stedet for i gang i en af vores varmeste vinterfrakker. Se efter en parka, der går til låret, og som dækker dine hofter og har en justerbar hætte, der holder kulden væk fra dit hoved og din hals. Hvis du går efter dunisolering, skal du se efter en fyldevne på 700 eller højere, eller vælge en tungere parka med syntetisk isolering. Beskyttelse mod sne vil også være vigtigt, så se efter en jakke, der er vindtæt og vandbestandig eller vandtæt. Fleeceforede lommer, der holder hænderne lune, kan også være en god idé.

Hvis du skal ud i ekstremt kolde temperaturer, vil du nok sætte pris på et ekstra lag i form af en isolerende jakke over en letvægtsfleece og et langærmet performancebasislag. Varm luft holdes inde mellem lag af tøj, så når du har det rigtige udstyr under din frakke, vil du have det ekstra lunt. Og glem ikke et par handsker eller vanter og en hue.

Frakker, der skal prøves

Det er svært at vide, om du har valgt den rigtige frakke, før du har afprøvet den i vintervejr og testet den i hårde vinde og kolde temperaturer. Hvis det viser sig, at du har brug for en varmere frakke eller en anden størrelse eller en anden model, kan du returnere den til Nike gratis inden for 60 dage – uanset hvorfor du har skiftet mening.

Vil du have endnu flere varme lag? Sæt enhver af vores løstsiddende jakker og parkaer sammen med en vest, eller fuldend dit vinterlook med en strikhue. Uanset hvad din vinterstil er, har vi, hvad du skal bruge.