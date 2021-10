Valget om specialisering i sport ifølge træner Gjert Ingebrigtsen

Du spekulerer måske over det stipendium. Måske ser du det som et nedtællingsur. Og jeg mener, at det er helt i orden at lade det påvirke din beslutning. Da Henrik modtog et løbe-stipendium var det en vigtig faktor i hans beslutning om at vælge løbekarrieren. Du er nødt til at se på plusserne og minusserne ved at vælge netop det middel til at opnå netop det mål.



En måde at gøre det på er at spørge dig selv: "Elsker jeg denne sport nok til at kede mig det meste af tiden?" Den daglige træning? De gentagne øvelser? Genoptræning efter skader? Det er ikke ting, som atleter normalt beskriver som "sjove."



For mange år siden sagde jeg til mine børn: "Det her er ikke for glædens skyld. Det handler kun om resultaterne." Det er dog lidt af et paradoks, for de resultater – at vinde på det højeste niveau – er en af de største glæder, man kan opleve. Den eneste grund til, at mine drenge kan kæmpe sig igennem alt det arbejde, er, at de ved, at det alt sammen fører til glæde. De elsker konkurrencer så meget, at de har lært sig selv at nyde træningen ... i et vist omfang. Man kan ikke forvente, at det er sjovt hele tiden, for sådan er professionel sport ikke.



Sport kan være ulideligt kedeligt – og utroligt spændende. Det kan være komplet forvirrende, og det kan give dig øjeblikke med fuldkommen klarhed. Det kan være fyldt med trist ensomhed, og med glad samhørighed.



Alt det, jeg lige har nævnt, gælder også for livet. Så ét mere spørgsmål: Har du lyst til at opleve livets op- og nedture på en basketballbane? Eller på en lacrossebane? På et kontor? På en scene eller i et studie? Som jeg sagde i starten, kan jeg ikke give dig svaret. Jeg kan kun hjælpe dig med spørgsmålene. Disse spørgsmål kan til gengæld hjælpe dig med at føle dig bedre informeret, stærkere og i kontakt med dig selv. Men i sidste ende er beslutningen din.



Coach Ingebrigtsen