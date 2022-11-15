Sådan træner du sikkert efter et kejsersnit, ifølge eksperter

At begynde at dyrke motion igen efter at have født et barn, er ikke nogen lille opgave, uanset hvilken slags fødsel du havde. Men træning efter et kejsersnit er en udfordring i sig selv. "Du har haft en stor operation i maveregionen, og du skal tage dig af din nyfødte på samme tid", siger Ann Nwabuebo, der er doktor i fysioterapi, fysioterapeut med speciale i bækkenet, bosat i Philadelphia og grundlægger af Body Connect Physical Therapy.

Hvis du er klar til at bevæge dig allerede, så er der gode nyheder: Tidlige forskningsresultater viser, at motion efter et kejsersnit kan hjælpe dig med at føle mindre smerte, mens du kommer dig. Og hvis du ikke er klar? Ingen stress. At hvile dig, restituere og finde ud af livet som nybagt forælder er dine prioriteter lige nu.

Før du kaster dig ud i en fuld træning, som at tage en holdtime eller løbe en tur, skal din læge selvfølgelig give grønt lys, hvilket typisk vil være omkring seks til otte uger efter fødslen. Men det er ikke en tilladelse til at lave hvad som helst, og det betyder heller ikke, at du ikke kan lave noget som helst før. De følgende tips beskriver, hvordan du på en behagelig måde opbygger din bevægelsesrutine, før og efter du får grønt lys.