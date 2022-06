Træning efter fødslen? Her er eksperternes råd

Ugerne efter fødslen kan være nogle af de mest opløftende, men også udmattende i dit liv. Ved du, hvad der ikke hjælper? Pres fra samfundet (dømmende blikke, sociale medier) om, at du skal ligne en, der aldrig har født en baby – eller se ud som om, du ikke har svært ved at holde styr på det hele.



Det er tid til at sætte en stopper for de alt for dominerende budskaber, vi ser og hører ofte.



Det første, der skal ryddes af vejen, er: "Få din krop tilbage", som er en ikke særlig gavnlig og ærligt talt urealistisk mentalitet, siger Brianna Battles, der er en certificeret styrke- og konditionsspecialist i Eagle, Idaho, og skaberen af Pregnancy and Postpartum Athleticism. Hallo, du har lige lavet og været bolig for et menneske, hvilket ikke ville have været muligt, hvis din krop ikke havde været igennem nogle seriøse og permanente ændringer, siger hun. Konceptet respekterer heller ikke det faktum, at din krop lige har gjort det mest utrolige, som er fysiologisk muligt, tilføjer Jane Wake, som er fra London og er specialist i træning under graviditet og efter fødslen. Seriøst: Forskning viser, at en graviditet svarer til energiforbruget for et 40 uger langt maraton. Lad lige det synke ind et øjeblik.



En anden idé, vi kan smide ud, er: "Ingen undskyldninger!"-attituden. Du ved, snakken om at Beyoncé har de samme 24 timer på en dag som dig. Dette mindset er ikke fair, og især ikke overfor nye forældre, som ikke kan og ikke bør "klare det hele", siger Battles. I stedet bør man tænke på bevægelse som en måde at fejre alt det, din krop kan, efterhånden som den bliver klar til det, og ikke som "koste-hvad-det-vil"-forpligtelse eller -straf, siger hun.



Hvad er så en mere holdbar måde at anskue motion på i tiden efter en fødsel (når du har fået det grønne lys til at gå i gang med det)? Det hele handler om at skabe et nyt syn på dine intentioner, så de er mere på linje med din nye virkelighed. Begynd her.