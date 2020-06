Vejrtrækningsteknik for bedre løbepræstation

Lær, hvad det virkelig vil sige at tage en dyb indånding, og hvordan det kan gøre dit løb stærkere og din rækkevidde længere.

Måske tænker du aldrig over din vejrtrækning, når du løber, men hvor god du er til det, kan afgøre, hvor langt og hvor hurtigt du løber. Vi vil her lære dig nøglen til at trække vejret med maven, så du tager dybe åndedrag med mellemgulvet og trækker vejret lettere — både når du løber, og når du slapper af.



Ånd ind, ånd ud, gentag. Det gør vi alle automatisk, hver dag, hele dagen. Men formentlig er din ubevidste måde at trække vejret på ikke den mest effektive måde for hverken din præstation eller dit helbred.



"Problemet er, at når nogen siger, 'tag en dyb indånding' eller 'ånd dybt ind', så ved vi ikke rigtig, hvad det betyder", fortæller Belisa Vranich, PsyD, klinisk psykolog og forfatter til Breathing for Warriors. "Alle antager, at når du puster brystet op, så er det et godt åndedrag".



Når du trække vejret ind i brystet, så bruger du faktisk kun en lille del af dine lunger, siger Vranich, og du ender med at skulle trække vejret hurtigere, for at få mere ilt. Det er ikke optimalt, når du løber. "Når dit åndedrag bliver hurtigt og overfladisk, så får du ikke nok ilt til dine muskler", fortæller Nike Running Global Head Coach Chris Bennett. "Din instinktive reaktion er at tage flere åndedrag, hvilket gør dem endnu mere overfladiske". Du får ikke nok luft på den måde, og alt vil føles hårdere. Så noget, der virker så enkelt — at trække vejret –kan begrænse dit potentiale.