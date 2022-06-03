Sådan får du selvtillid ifølge den tidligere elitesvømmer Amanda Beard

Podcasten Trained: Vær selvsikker i din krop med Amanda Beard
Coaching
Amanda Beard kæmpede med usikkerhed og dysmorfofobi gennem hele sin professionelle svømmekarriere – indtil hun fandt sin stemme.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Amanda Beard voksede op i rampelyset. Hun stod på det olympiske podium, da hun var 14 år gammel, vandt otte nationale USA Swimming-titler og prydede forsiderne på flere sports- og livsstilsmagasiner. Men med al den glans og berømmelse fulgte mediernes intense granskning, der førte til at hun kæmpede med sit kropsbillede, dysmorfofobi, depression og selvskade. I denne episode byder vores vært, Jaclyn Byrer, Amanda velkommen, hvor hun vil dele sin historie om at være en ung kvinde i en professionel sportsverden. Hun taler om, hvilket pres der specifikt bliver lagt på kvindelige atleter, og hvorfor det er så skadeligt. Siden den første tid i poolen har hun nu fundet selvtilliden og lykken, og fortæller her, hvordan atleter og deres støttende netværk kan prioritere selvværd og velvære.
"Jeg ser mange unge kvindelige atleter, der ender med at stoppe med at dyrke sport, når de rammer puberteten og gennemgår en masse forandringer, fordi det er frustrerende. Det tester dig virkelig."
Amanda Beard
4 x verdensmester i svømning og forfatter
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.