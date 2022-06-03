Sådan får du selvtillid ifølge den tidligere elitesvømmer Amanda Beard

Amanda Beard voksede op i rampelyset. Hun stod på det olympiske podium, da hun var 14 år gammel, vandt otte nationale USA Swimming-titler og prydede forsiderne på flere sports- og livsstilsmagasiner. Men med al den glans og berømmelse fulgte mediernes intense granskning, der førte til at hun kæmpede med sit kropsbillede, dysmorfofobi, depression og selvskade. I denne episode byder vores vært, Jaclyn Byrer, Amanda velkommen, hvor hun vil dele sin historie om at være en ung kvinde i en professionel sportsverden. Hun taler om, hvilket pres der specifikt bliver lagt på kvindelige atleter, og hvorfor det er så skadeligt. Siden den første tid i poolen har hun nu fundet selvtilliden og lykken, og fortæller her, hvordan atleter og deres støttende netværk kan prioritere selvværd og velvære.