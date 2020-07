Sådan svarer du mere positivt

Umiddelbart bagefter blev deltagerne instrueret i at reagere naturligt på neutrale og negative billeder og på varme og smertende varme temperaturer. Derefter blev de instrueret i at reagere med mindfuld accept. Når deltagerne accepterede et negativt billede eller smertende varme, oplevede de et fald i negative følelser og fysisk smerte, sammenlignet med når de reagerede naturligt på dem.



Dette kan ifølge medforfatter Kevin N. Ochsner, ph.d., professor og leder ved Department of Psychology, Columbia University, skyldes, at mindfuld accept ændrer, hvordan du fortolker, hvad noget betyder for dig. Et andet navn for denne tolkning er "vurdering", og det driver alle dine følelser. "Mindfuld accept kan ændre din vurdering ved at give dig en følelse af at blive fjernet fra en oplevelse, som om du blot observerer det, der sker, og ikke deltager i det", siger han. Hvis dit mål fx er at tage 10 armbøjninger, og du måtte give op ved 9, kan din vurdering enten få dig til at fokusere på at mangle én og dermed føle dig frustreret, eller den kan hjælpe dig til at anerkende, at du kom tættere på dit mål end nogensinde før og motivere dig til at prøve endnu mere næste gang.



"Vi har en tendens til at lade vores følelser bygge ovenpå hinanden som en snebold. Du føler dig angst og bange, og dernæst føler du dig vred over, at du er angst og bange, og så er du trist over, at du er vred osv. Men hvis du mindfuld kan acceptere din første reaktion som den måde, du rent faktisk føler, passerer den gennem dig uden at igangsætte andre følelser, og så bliver din følelsesmæssige reaktion ikke nær så intens eller længerevarende", udtaler Ochsner. Med andre ord så giver det dig mulighed for at give slip på følelsen, hvilket kan være noget at huske på næste gang, hvor tingene ikke går, som du havde håbet.