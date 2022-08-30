Sådan svarer du mere positivt

Undersøgelsen er værd at se nærmere på: Forskere bad personer, der aldrig havde mediteret før, prøve en 30-minutters meditation i mindful accept. De blev undervist i, hvad meditation går ud på (opmærksomhed og accept af en situation uden at dømme), og hvordan det virker (hvis du fx ikke har nået en rekordtid i løb, kan du bagefter anerkende og acceptere, at du er skuffet over dig selv uden at lade skuffelsen udvikle sig til at føle skyld, vrede eller svaghed). Deltagerne blev også præsenteret for metaforer, hvor de skulle forestille sig, at de var en buschauffør, eller at de sad i en storm (vi forklarer disse øvelser senere) for at hjælpe dem til at bruge tilgangen i det virkelige liv.

Umiddelbart bagefter blev deltagerne instrueret i at reagere naturligt på neutrale og negative billeder og på varme og brandvarme temperaturer. Derefter blev de instrueret i at reagere med mindful accept. Når deltagerne accepterede et negativt billede eller smertende varme, oplevede de et fald i negative følelser og fysisk smerte, sammenlignet med når de reagerede naturligt på dem.

Dette kan ifølge medforfatter Kevin N. Ochsner, ph.d., professor og leder ved Department of Psychology på Columbia University, skyldes, at mindful accept ændrer på, hvordan du fortolker, hvad noget betyder for dig. Et andet navn for denne tolkning er "vurdering", og det driver alle dine følelser.

"Mindful accept kan ændre din vurdering ved at give dig en følelse af at blive fjernet fra en oplevelse, som om du blot observerer det, der sker, og ikke deltager i det", siger han. Hvis dit mål fx er at tage 10 armbøjninger, og du måtte give op ved 9, kan din vurdering enten få dig til at fokusere på at mangle én og dermed føle dig frustreret, eller den kan hjælpe dig til at anerkende, at du kom tættere på dit mål end nogensinde før og motivere dig til at prøve endnu mere næste gang.

"Vi har en tendens til at lade vores følelser brede sig som ringe i vandet. Du føler dig først angst og bange, og dernæst føler du dig vred over, at du er angst og bange, og så er du trist over, at du er vred osv. Men hvis du med mindfulness kan acceptere din første reaktion som den måde, du rent faktisk føler, passerer den gennem dig uden at aktivere andre følelser, og så bliver din følelsesmæssige reaktion ikke nær så intens eller varig", udtaler Ochsner. Med andre ord giver det dig mulighed for at give slip på følelsen, hvilket kan være godt at huske på, næste gang tingene ikke går, som du havde håbet.