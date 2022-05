Rygsmerter under graviditet? Det kan være en god idé at ændre din kropsholdning

Shout out til din øvre ryg og core, som støtter dig, når du bevæger dig, står op, og selv når du sidder ned. Lav målrettet styrketræning for at øge deres udholdenhed. I forhold til den øvre del af ryggen kan du starte med at lave nogle trækkeøvelser, såsom foroverbøjede rotag, siger Proulx. Når du arbejder med det her område, hjælper du også dig selv efter fødslen, når din baby går fra at være forbundet til dig indeni til at være forbundet til dig udenpå. (Du kan være sikker på, at selv en nyfødt bliver tung efter et stykke tid).

Til opbygning af corestyrke og udholdenhed foretrækker Proulx kettlebell carries (man går, mens man bærer en kettlebell i den ene eller begge hænder) og Pallof presses (du skal Google den her øvelse for at få ordentlig vejledning, bare kig efter instruktioner fra en certificeret træner eller en fysioterapeut). Hvis du vil styrke din hofter, hvilket kan skabe stabilitet omkring dit bækken, kan du tilføje glute bridges og squats til din træning og tilføje en fitness-elastik for at gøre det sværere.