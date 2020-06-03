Friske rejer og risnudler

Ernæring
Sidst opdateret: 3. juni 2020

Af Nike Training

Opskrift på rejer og risnudler

En nem, sund opskrift, der kun tager 20 minutter. Giver fire portioner.

Lav en lækker ret med rejer og risnudler, der er fyldt med smag og protein, med disse enkle ingredienser. Perfekt til frokost eller middag!

Sund, let at tilberede og selvfølgelig lækker!

Ingredienser

17 oz rå, pillede rejer
7 oz porre
1 spsk. olivenolie
14 oz pillede edamamebønner
1⅔ kopper fedtfattig kokosmælk
½ kop sojasovs
1⅔ kopper vand
7 oz risnudler

Ingredienser

480 g rå, pillede rejer
200 g porre
15 ml olivenolie
380 g pillede edamamebønner
400 ml fedtfattig kokosmælk
120 ml sojasovs
400 ml vand
200 g risnudler

Opskrift

  1. Skær porren i tynde skiver. Varm olien op på en pande ved mellemhøj varme. Tilsæt porrer, og steg dem bløde, tilsæt så rejer, og steg dem et minut eller to på hver side. Tilsæt edamamebønner, kokosmælk, sojasovs og vand.
  2. Varm de blandede ingredienser til simreniveau, og lad dem simre i et par minutter. Sæt til side. Kog i mellemtiden nudlerne som beskrevet på emballagen, og hæld vandet fra. Bland nudlerne med rejeblandingen i en skål, og servér. Tilsæt chili, koriander og lime for ekstra smag.

Næringsoplysninger pr. portion

693 kalorier
61 g kulhydrater
41 g protein
32 g fedt

Sunde opskrifter fra Lifesum.

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