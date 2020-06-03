Opskrift på rejer og risnudler

Friske rejer og risnudler
Ernæring
Sidst opdateret: 3. juni 2020
Af Nike Training
En nem, sund opskrift, der kun tager 20 minutter. Giver fire portioner.
Lav en lækker ret med rejer og risnudler, der er fyldt med smag og protein, med disse enkle ingredienser. Perfekt til frokost eller middag!
Sund, let at tilberede og selvfølgelig lækker!
Ingredienser
17 oz rå, pillede rejer
7 oz porre
1 spsk. olivenolie
14 oz pillede edamamebønner
1⅔ kopper fedtfattig kokosmælk
½ kop sojasovs
1⅔ kopper vand
7 oz risnudler
Ingredienser
480 g rå, pillede rejer
200 g porre
15 ml olivenolie
380 g pillede edamamebønner
400 ml fedtfattig kokosmælk
120 ml sojasovs
400 ml vand
200 g risnudler
Opskrift
- Skær porren i tynde skiver. Varm olien op på en pande ved mellemhøj varme. Tilsæt porrer, og steg dem bløde, tilsæt så rejer, og steg dem et minut eller to på hver side. Tilsæt edamamebønner, kokosmælk, sojasovs og vand.
- Varm de blandede ingredienser til simreniveau, og lad dem simre i et par minutter. Sæt til side. Kog i mellemtiden nudlerne som beskrevet på emballagen, og hæld vandet fra. Bland nudlerne med rejeblandingen i en skål, og servér. Tilsæt chili, koriander og lime for ekstra smag.
Næringsoplysninger pr. portion
693 kalorier
61 g kulhydrater
41 g protein
32 g fedt