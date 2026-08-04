Vi introducerer Keely Hodgkinsons første Nike-signaturkollektion med løbesko og -tøj

Ud over udvalget af løbeskoene har Keely Hodgkinson-kollektionen et lille udvalg af matchende tøj, der giver et komplet look. AeroSwift- og Pro Sculpt-sættene er designet med innovative Nike-materialer og afspejler den berømte atlets stil med den funktionalitet, som enhver løber har brug for.

AeroSwift -sæt: Føl dig som Hodgkinson, når du tager AeroSwift-croptoppen med lomme og de tætsiddende 13 cm lange shorts på. Der er intet almindeligt ved disse forbedrede performance-pieces. Dette sæt er designet med Dri-FIT ADV-teknologi og holder dig kølig og tør, selv når du kæmper dig gennem sommervarmen. Praktiske opbevaringslommer rummer de vigtigste ting til løbsdagen, mens hvert enkelt pieces sikre pasform holder dig godt tilpas.

Nike Pro Sculpt -sæt:Hvis du vil have mere tildækning, kan du også finde den langærmede Nike Pro Sculpt-trøje og de 13 cm lange Pro Sculpt-shorts i kollektionen. Farvekoordineret grafik og en markant Swoosh lavet af satin føles helt anderledes. Diskrete designdetaljer, herunder hendes karakteristiske Nike-tornadologo, hylder sættets navnefælle.