Vi introducerer Keely Hodgkinsons første Nike-signaturkollektion med løbesko og -tøj

Mellemdistancemesteren Keely Hodgkinson lancerer sin første Nike-signaturkollektion
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Mesteren i mellemdistanceløb Keely Hodgkinson har lanceret sin første signaturkollektion af sko og tøj fra Nike. Keely Hodgkinsons signaturpakke til atleter omfatter hendes signaturversion af fire populære løbesko fra Nike til vej eller bane: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 og Victory 2. Den matchende tøjkollektion omfatter overdele og shorts, der er fremstillet med de innovative stofteknologier AeroSwift og Nike Pro Sculpt. Den 16. juli 2026 blev kollektionen lanceret globalt på Nike.com og i udvalgte detailbutikker.
Hurtige pointer
- Den berømte britiske mellemdistanceløber Keely Hodgkinson lancerede sin første signaturkollektion af fodtøj og tøj fra Nike med markante og elegante sorte designs med kontrasterende metalliske gulddetaljer.
- Fodtøjet omfatter nytænkende farvekombinationer af de ikoniske løbesko til vej, bane og konkurrence Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 og Victory 2.
- Den matchende tøjkollektion omfatter to shorts-sæt, der er fremstillet med Nike-stofteknologierne AeroSwift og Nike Pro Sculpt.
- Kollektionen er tilgængelig på Nike.com og i udvalgte detailbutikker efter den globale lancering den 16. juli 2026.
Hvem er Keely Hodgkinson?
Keely Hodgkinson er en berømt britisk mellemdistanceløber fra Greater Manchester i England, der er kendt for sin fart og flotte stil. Hun er en af de hurtigste kvindelige mellemdistanceløbere i sin tid og har været Nike-atlet siden 2019 og samarbejder med Nikes forskere og designere om at udforme produkter til eliteløbere og motionsløbere. Keely Hodgkinson-kollektionen er hendes første signaturpakke fra Nike.
Hvilke løbesko bruger Keely Hodgkinson, og hvorfor?
Kollektionens udvalgte løbesko er velegnede til alle aspekter af træning og konkurrence på vej eller bane. Her er en oversigt over, hvilken sko Hodgkinson bruger til hvilket formål, fra daglig træning til løbsdagen.
- Restitutionsløb: Når Hodgkinson skal ud på et restitutionsløb, vælger hun Vomero Plus. Vomero Plus er kendt for sin ultrabløde fornemmelse og luksuriøse ZoomX-mellemsål i fuld længde. Vomero Plus er designet af kvindertil kvinder.
- Daglig træning: Hodgkinsons foretrukne løbesko til hverdagsbrug er Pegasus 42 på grund af den ekstra responsivitet, som den buede Air Zoom-enhed i fuld længde og ReactX-mellemsålen i skum giver. Denne konstruktion giver skoen sit kraftfulde energiudbytte, hvilket er nyttigt i den daglige træning.
- Intervaller og løbsdage: Vaporfly 4 er Hodgkinsons foretrukne valg til intervaltræning på grund af dens kraftfulde fremdrift under fødderne fra en Flyplate i kulfiber i fuld længde og ZoomX-stødabsorbering. Vaporfly 4 er en ideel løbesko til både langdistanceløb og sprint.
- Baneløb: Når Hodgkinson konkurrerer i et mellemdistanceløb på bane, tager hun sine Victory 2-distancepigsko på, som har innovativ Nike Air-teknologi. Skoene har en Air Zoom-enhed sammen med ZoomX-skum og en kulfiberplade, der giver en kraftfuld, men stabil fornemmelse.
Keely Hodgkinson-kollektionen: Udvalgt løbetøj
Ud over udvalget af løbeskoene har Keely Hodgkinson-kollektionen et lille udvalg af matchende tøj, der giver et komplet look. AeroSwift- og Pro Sculpt-sættene er designet med innovative Nike-materialer og afspejler den berømte atlets stil med den funktionalitet, som enhver løber har brug for.
AeroSwift -sæt: Føl dig som Hodgkinson, når du tager AeroSwift-croptoppen med lomme og de tætsiddende 13 cm lange shorts på. Der er intet almindeligt ved disse forbedrede performance-pieces. Dette sæt er designet med Dri-FIT ADV-teknologi og holder dig kølig og tør, selv når du kæmper dig gennem sommervarmen. Praktiske opbevaringslommer rummer de vigtigste ting til løbsdagen, mens hvert enkelt pieces sikre pasform holder dig godt tilpas.
Nike Pro Sculpt -sæt:Hvis du vil have mere tildækning, kan du også finde den langærmede Nike Pro Sculpt-trøje og de 13 cm lange Pro Sculpt-shorts i kollektionen. Farvekoordineret grafik og en markant Swoosh lavet af satin føles helt anderledes. Diskrete designdetaljer, herunder hendes karakteristiske Nike-tornadologo, hylder sættets navnefælle.
Keely Hodgkinson-kollektionens signaturdesign
Kollektionens opdaterede design leverer et markant statement og henviser tydeligt til Nike-atletens præstation og personlighed. Designet af kollektionen i sort er en reference til Hodgkinsons urokkelige selvtillid og kontrol, mens detaljer af metallic gold, der fremhæver hvert piece i kollektionen, viser hendes stil, mod og præstationer. Yderligere detaljer omfatter aftagelige "KH"-vedhæng på løbeskoene.
Nike-atleten var meget involveret i udviklingen og designet af kollektionen og gav nyttig viden til Nikes forskere og designere i forbindelse med tankerne omkring behovene hos både motionsløbere og eliteløbere.
"At have min egen Nike-kollektion er en drøm, der er gået i opfyldelse," siger Nike-atleten, der er kendt som en af de hurtigste kvindelige løbere på 800 meter. "Jeg håber, at alle unge piger, der ser den, ved, at store drømme er værd at forfølge – for med hårdt arbejde og tiltro er alt muligt."
Keely Hodgkinson-kollektionen blev lanceret verden over på Nike.com og i udvalgte detailbutikker den 16. juli 2026.
Ofte stillede spørgsmål om Keely Hodgkinson-kollektionen
Hvad er Keely Hodgkinson-kollektionen?
Keely Hodgkinson-kollektionen er Nike-atletens første signaturkollektion, der består af fire forskellige løbesko og et matchende udvalg af tøj.
Hvilke løbesko indgår i kollektionen?
Keely Hodgkinson-kollektionen omfatter Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 og Victory 2.
Hvilket performance-tøj er inkluderet i Keely Hodgkinson-kollektionen?
Keely Hodgkinson-kollektionens udvalg af tøj består af to sæt: AeroSwift-croptoppen med lomme og tætsiddende 13 cm lange shorts og den langærmede Nike Pro Sculpt-trøje med 13 cm lange shorts.
Hvad er Nike Victory 2?
Nike Victory 2 er en distancepigsko, der er skabt til hastighed og ideel til mellemdistanceløbere, der sigter mod at slå rekorder. Derudover er Victory 2 fremdriftsskabende og stabil, to nyttige egenskaber til distanceløb.
Hvor kan jeg købe Keely Hodgkinson-kollektionen?
Du kan købe Keely Hodgkinson-kollektionen på Nike.com og i udvalgte detailbutikker over hele verden.