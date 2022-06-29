NBA-spilleren DeMar DeRozan om at afstigmatisere mental sundhed

I februar 2018 chokerede NBA-stjernen DeMar DeRozan verden, da han tweetede: "Den her depression har fået skovlen under mig." Han postede det som en spontan indskydelse, men de virkninger, det havde på den stigmatisering, der findes omkring atleter og mental sundhed, har været vidtrækkende. I dette afsnit besøger DeMar vært Jaclyn Byrer for at fortælle os om, hvordan han, ved at se sin depression i øjnene, fandt lindring og påvirkede branchen til at opprioritere mental sundhed. Han deler også ud af sine hårdtvundne erfaringer fra sin barndom og taler åbent om at komme videre efter nederlag på banen og om tabet af sin far. DeMars villighed til at være sårbar har givet ham en mental fordel i basketball og i livet. Nu bruger han sin platform til at opfordre andre atleter til at tale rent ud af posen – og til at indgyde den næste generation med egenkærlighed, selvindsigt og selvtillid.