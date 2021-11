Mød Londons Super 5 League

Super 5-ligaen er et fodboldfællesskab for femmandshold grundlagt i Hackney, i det østlige London, for kvinder og ikke-binære personer, som tidligere har oplevet modstand, men som nu kæmper imod og skaber et nyt rum for fodbold på deres præmisser.



Pandemien har bremset væksten inden for kvindefodbold og får forskellen i antallet af spillere blandt kønnene til at træde tydeligt frem. Nu er disse piger trådt ud af skyggerne og spiller efter deres egne regler og definerer en ny fodboldkultur for alle. Der lever en oprørsk aktivisme i dem alle, uanset om de er klar over det eller ej – de er her for at spille fodbold, og derved baner de vejen for, at yngre piger kan følge i deres fodspor.