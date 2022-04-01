Bag nogle synshæmmede løbere finder du løbe-pacere

"Pacerne skal være hurtigere end de synshæmmede løbere for at garantere, at de kan løbe sikkert og gøre fremskridt", siger Yachi. Han er den, der har løbet længst med Youyou, og forklarer, at de ud over den fysiske træning også har arbejdet hårdt på at skabe en ægte "forbindelse".



Når de er ude at løbe, forbinder et 30 cm langt reb Youyous venstre håndled med Yachis højre. De løber i takt som hinandens spejlbillede og bruger rebet som en form for kommunikation.



Når Yachi og Youyous skridtlængde og rytme er konstante, vil rebet naturligt være slapt, og så ved de, at de er faldet "i hak" og er i perfekt synkronisering. "Når to personer er faldet i hak, behøver man faktisk ikke at tale ret meget om at løbe", siger Yachi.