Det handler ikke kun om at træne hårdere, løfte tungere og løbe hurtigere, hvis du vil være den mest atletiske udgave af dig selv. Ifølge Kelly Starrett, der fysioterapeut, er du nødt til at have styr på det basale, hvis du vil forbedre din præstation. I dette afsnit besøger CrossFit-træneren og medstifteren af The Ready State vært Jaclyn Byrer for at fortælle os om, hvordan man opbygger et solidt fitness-fundament ved at optimere vores bevægelse og mobilitet. Han forklarer de basale færdigheder, som kan hjælpe med at forebygge skader, og hvordan de konsekvent bliver anvendt på tværs af sportsgrene og områder inden for fitness. Han fortæller også, hvordan enhver kan holde sig i form – både i og uden for træningscenteret.