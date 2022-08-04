Podcasten Trained: Boost din mobilitet med Kelly Starrett
Coaching
Har irriterende skader fået dig ned med nakken? Denne fysioterapeuts tilgang til bevægelse er muligvis den lindring, du har brug for.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Det handler ikke kun om at træne hårdere, løfte tungere og løbe hurtigere, hvis du vil være den mest atletiske udgave af dig selv. Ifølge Kelly Starrett, der fysioterapeut, er du nødt til at have styr på det basale, hvis du vil forbedre din præstation. I dette afsnit besøger CrossFit-træneren og medstifteren af The Ready State vært Jaclyn Byrer for at fortælle os om, hvordan man opbygger et solidt fitness-fundament ved at optimere vores bevægelse og mobilitet. Han forklarer de basale færdigheder, som kan hjælpe med at forebygge skader, og hvordan de konsekvent bliver anvendt på tværs af sportsgrene og områder inden for fitness. Han fortæller også, hvordan enhver kan holde sig i form – både i og uden for træningscenteret.
"Det handler ikke bare om, at 'vinderen er den, der træner mest'. Det handler om, 'hvem der gør det med de største færdigheder, og hvordan de færdigheder giver bedre overførbarhed'."
Kelly Starrett
DPT, CrossFit-træner og medstifter af The Ready State
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.