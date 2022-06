Kan du løbe under din graviditet? Ja – sådan gør du, ifølge eksperterne

Hvis du er en løber (hvis du løber, overhovedet, så er det dig), så er du bekendt med fordelene ved din sport: feel-good-endorfiner, bedre kondition, nogle stærke muskler i underkroppen. Selvfølgelig vil du ikke give afkald på alt det, når du er gravid – og det burde du heller ikke.



"For mig er løb under hele graviditeten en tredjedel for dit overordnede fysiske helbred, en tredjedel for fødselsforberedelse og en tredjedel for mentalt helbred", fortæller lægen Amanda Williams, der er certificeret gynækolog i Oakland, Californien. (Hun løb i øvrigt et halvmaraton, da hun var næsten seks måneder henne.)



De fysiske fordele kommer du til at værdsætte under graviditeten, som med den øgede vægt og skiftende vægtfordeling formentlig vil medføre de største ændringer, din krop nogensinde vil undergå, fortæller Williams. Derudover viser forskning, at personer, der træner under hele deres graviditet, kan forbedre deres evne til at håndtere fødselssmerter. "Det kunne være kroppens styrke og smidighed, erfaring med at håndtere ubehag, eller troen på egen kapacitet ... eller alle tre", fortæller Williams. Og i forhold til mentalt helbred, så kan de humørregulerende kemiske stoffer, som udløses under løb, være med til at afbalancere graviditetens hormonstyrede op- og nedture. Løb kan også give dig rum til at ordne dine tanker og ængstelser (som du har grund til at have), tilføjer hun.



Men der er endnu en fordel ved løb i denne periode, som du muligvis ikke har tænkt over, ifølge Jane Wake fra London, der er specialist i træning før og efter fødslen: Det styrker forbindelsen mellem krop og sind, hvilket vil hjælpe dig til at lære at stole på dig selv, som igen kan hjælpe dig under fødslen og længe derefter.



Så er du klar til at løbe? Mens en international undersøgelse af næsten 1.300 kvinder fandt, at løb ikke påvirker graviditet negativt, så er der nogle små tilpasninger, som du nok lige skal være opmærksom på, så du sikrer en sikker og behagelig rutine. (Sidebemærkning: Især hvis din graviditet har høj risiko, så skal du have din læges eller jordemoders velsignelse, før du laver nogen form for træning.)