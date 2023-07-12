Vi vinder gennem mangfoldighed: Joy Run Collective

Vi vinder gennem mangfoldighed
LGBTQIA+-fællesskabet har altid været her – og har rykket ved grænserne for at innovere og sprede glæde gennem deres modige udtryk. Vi fremhæver de atleter* og fællesskaber, som skaber en vedvarende og positiv indflydelse på sport, så fremtidige generationer føler sig respekteret og i stand til at bevæge sig lige så frit som alle andre.
Hvis du ikke har hørt om Joy Run Collective i Berlin, så lad os præsentere dig for gruppen. Fællesskabet blev grundlagt af Huyen (hun/hende), efter at hun havde opdaget, hvor stærk en forbindelse der var mellem løb og selvtillid. Dette inspirerende fællesskab er fortaler for BIPOC*- og queer-personer og deres mission er at inspirere flere queer-personer til at starte med at løbe.
Denne inkluderende gruppe skaber et trygt og accepterende miljø, hvor man frit kan opleve glæden ved bevægelse. Joy Run har fået et betydeligt momentum og revolutionerer løbemiljøet i Berlin, hvor de skaber et rum, som fremtidige generationer kan føle sig trygge og godt tilpas i på deres løbetræningsrejser.
Lykke og fællesskab
Hany (hun/dem) og Jarred (han/dem) er stolte medlemmer af gruppen og elsker, hvordan de som en del af Joy-fællesskabet kan føle sig repræsenterede, synlige og – mere end noget andet – frie til at indtage deres plads i de smukke omgivelser i Berlin.
Når de føler sig set i et trygt miljø, føler de sig sikre. At kunne løbe uden begrænsninger er noget, der ofte bliver taget for givet, men hos Joy fyldes de med en stor følelse af taknemmelighed og frigørelse. At løbe er for dem mere end bare en aktivitet – det er en mental rejse, der lærer dem at være i nuet, lytte til deres kroppe og være ligeglade med, hvad andre tænker.
"Det er så vigtigt at tage sin plads i denne verden, men også at dele den plads med andre personer". Hany