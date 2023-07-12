Vi vinder gennem mangfoldighed: Joy Run Collective

LGBTQIA+-fællesskabet har altid været her – og har rykket ved grænserne for at innovere og sprede glæde gennem deres modige udtryk. Vi fremhæver de atleter* og fællesskaber, som skaber en vedvarende og positiv indflydelse på sport, så fremtidige generationer føler sig respekteret og i stand til at bevæge sig lige så frit som alle andre.



Hvis du ikke har hørt om Joy Run Collective i Berlin, så lad os præsentere dig for gruppen. Fællesskabet blev grundlagt af Huyen (hun/hende), efter at hun havde opdaget, hvor stærk en forbindelse der var mellem løb og selvtillid. Dette inspirerende fællesskab er fortaler for BIPOC*- og queer-personer og deres mission er at inspirere flere queer-personer til at starte med at løbe.



Denne inkluderende gruppe skaber et trygt og accepterende miljø, hvor man frit kan opleve glæden ved bevægelse. Joy Run har fået et betydeligt momentum og revolutionerer løbemiljøet i Berlin, hvor de skaber et rum, som fremtidige generationer kan føle sig trygge og godt tilpas i på deres løbetræningsrejser.