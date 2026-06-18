Jordan Brand præsenterer The One 2026

Det er ikke kun den bedste 1-on-1-basketball på planeten. The One byder på liveoptrædener fra de fedeste kunstnere i verden. Og for fællesskabet afholdes der en designkonkurrence for nye kunstnere, som kan sætte deres præg på verden ved at genopfinde AJ1. Og da det er Jordan Brand, ved du, at der vil være nogle overraskelser undervejs.