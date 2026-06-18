Jordan Brand præsenterer The One 2026

THE ONE, SOM ER EN GLOBAL 1-ON-1-BASKETBALLTURNERING FOR AT KÅRE DE BEDSTE 1-ON-1-SPILLERE I VERDEN, ER TILBAGE.
The One vender tilbage for tredje år i træk og viser verden den næste generation af storhed. 1-on-1. Intet hold. Ingen hjælp. Bare dig, din modstander og den, der vil det mest.
The One 2026
OM EVENTET
I år finder Jordan Brands The One sted i Shanghai den 29. august. De regionale kvalifikationsrunder er åbne for basketspillere i alderen 14 til 18 år og afholdes i mere end 20 byer i Nordamerika, Europa og Asien, hvor de bedste deltagere går videre til de globale finaler. Vinderne i drenge- og pigerækken får titlen som The One og bliver officielle ambassadører for Jordan Brand.
Det er ikke kun den bedste 1-on-1-basketball på planeten. The One byder på liveoptrædener fra de fedeste kunstnere i verden. Og for fællesskabet afholdes der en designkonkurrence for nye kunstnere, som kan sætte deres præg på verden ved at genopfinde AJ1. Og da det er Jordan Brand, ved du, at der vil være nogle overraskelser undervejs.
DET SKAL DU VIDE
- The One er en global basketballturnering.
- Kvalifikationsrunderne er åbne for basketspillere i alderen 14 til 18 år.
- Drenge- og pigerækkerne afvikles uafhængigt af hinanden.
- Kvalifikationsrunderne finder sted i Nordamerika, Europa og Asien.
- Finalerne finder sted i Shanghai i Kina den 29. august.
- Vinderne af The One bliver ambassadører for Jordan Brand.
REGLERNE
- Kampe til 23 eller højeste score efter 8 minutter – alt efter hvad der kommer først.
- Der scores med 2'ere og 3'ere.
- 9-sekunders skudur. Skuduret starter, når bolden er clearet, eller når en offensivspiller rører den efter check ball.
- Løbende ur med undtagelse af det sidste minut.
THE ONE-VINDERE
VEJEN TIL FINALEN
Kvalifikationsrunderne finder sted i mere end 20 byer over hele verden. Finalisterne rejser til Shanghai i Kina den 29. august for at dyste om chancen for at tage kronen og blive den bedste 1-on-1-spiller i verden.
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Ofte stillede spørgsmål
Hvad er The One-turneringen?
Jordan Brands The One er en årlig global 1-on-1-basketballturnering for atleter i alderen 14 til 18 år. De regionale kvalifikationsrunder afholdes i mere end 20 byer over hele verden, og de bedste deltagere går videre til livefinaler i Shanghai i Kina i august. Turneringen afholdes af Jordan Brand – Nike-brandet, der er bygget på Michael Jordans arv – og kører nu på tredje år.
Hvem kan spille med?
The One er åben for basketspillere i alderen 14 til 18 år med separate rækker for drenge og piger. Hver række får sin egen individuelle mester.
Hvorfor er turneringen 1-on-1?
1-on-1 spillede en nøglerolle i MJ's oprindelseshistorie. Kampe i baghaven mod hans bror Larry opbyggede MJ's nådesløse konkurrencementalitet. I dag hylder Jordan Brand den arv ved at lede kloden tynd efter basketspillere med den samme enestående vilje til at vinde.
Hvad er reglerne?
- Kampe til 23 eller højeste score efter 8 minutter – alt efter hvad der kommer først.
- Der scores med 2'ere og 3'ere.
- 9-sekunders skudur. Skuduret starter, når bolden er clearet, eller den offensive spiller rører den efter check ball.
- Løbende ur med undtagelse af det sidste minut.
- Uret stoppes i det sidste minut ved alle fløjt, scoringer og skader.
- Uret kører ved straffekast, undtagen i det sidste minut.
- Hver spiller får én 20-sekunders timeout pr. kamp. Der kan kun kaldes timeout ved offensiv boldbesiddelse eller død bold. Timeouten skal bruges i den ordinære spilletid. Den overføres ikke til overtid.
- Bolden er i spil ved check, og skuduret starter.
- Scoring, behold boldbesiddelsen (make it, take it).
- Brændt skud, bolden er i spil.
- En defensiv rebound betragtes som et skift i boldbesiddelse, og bolden er i spil. En spiller har 5 sekunder til at cleare bolden uden for 3-pointslinjen, og forsvarsspilleren skal lade den offensive spiller cleare bolden. Dommeren starter en visuel 5-sekunders tælling, når rebounden gribes.
- Ethvert skudforsøg, der ikke rammer ringen, skal cleares.
- Hvis der begås en skudfejl, skyder den offensive spiller ét straffekast til ét point.
- Der er ingen "And 1's".
- 4. fejl udløser en bonus. Spilleren skyder 1 straffekast til 1 point.
- Scoret straffekast, behold boldbesiddelsen, check ball for at starte.
- Brændt straffekast, bolden er IKKE i spil, skiftende boldbesiddelse, check ball for at starte.
- Dommerne sætter alle check balls i gang.
- I overtid vinder næste scoring, og møntkast afgør boldbesiddelsen.
- Kampe kan afsluttes på et straffekast.
- Hvis en spiller ikke kan fortsætte på grund af en skade, vinder modstanderen automatisk.
- Fejl, der anses for at være "ikke-basketball-spil", resulterer i ét straffekast plus boldbesiddelse, uanset om straffekastet scores eller brændes.
- Du kan ikke backe en spiller down i feltet på to fortløbende boldbesiddelser.
- Definition af backdown: 3 driblinger i træk med ryggen mod kurven udgør en backdown. Efter den første vellykkede backdown vil dommeren advare den offensive spiller. Hvis en backdown sker igen, mister spilleren boldbesiddelsen ved den tredje dribling.
Hvad får vinderen?
Vinderne får titlen som The One. De modtager hver en pengepræmie, bliver præsenteret i en global kampagne og bliver officielt tilknyttet Jordan Brand som brandambassadører.
Hvem er de tidligere vindere?
Rose Simpson og Terron Williams var mestrene i 2025. Vinderne af turneringen i 2024 var Tatianna Griffin og Steve Bah.
Hvornår og hvor er finalerne?
Finalerne i 2026 afholdes i Shanghai i Kina den 29. august. Finalister fra over 20 kvalifikationsbyer dyster i play-in- og knockout-runder, der kulminerer i mesterskabskampe i både drenge- og pigerækken.
Hvor har The One tidligere fundet sted?
The One-finalerne har tidligere fundet sted i Paris og New York.
Kan fans overvære kvalifikationsrunderne og finalerne?
Ja. Se de deltagende byer nedenfor:
Europa: Madrid, Ljubljana, Beograd, Paris, London
Asien: Tokyo, Nagoya, Cebu, Manila, Guangzhou, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Shanghai, Taipei, Beijing, Wuhan
Nordamerika: Chicago, New York City, Los Angeles
Hvor kan jeg se eller følge med i eventene?
Følg med på @jumpman23 for at få flere opdateringer.
Hvad nu hvis jeg er interesseret i at deltage i The One som repræsentant for medierne?
For at få flere oplysninger kan du sende en e-mail til theonejordanbrand@dkcnews.com.