Overgangen til professionel fodbold, ifølge Jaelin Howell

Som mange af os andre startede Jaelin Howell med at dyrke sport, før hun kunne læse. Men i modsætning til mange af os gik hun videre til at repræsentere USA's fodboldlandshold for kvinder og holdet Racing Louisville FC. I dette afsnit snakker denne talentfulde fodboldstjerne med værten Jaclyn Byrer om hvert eneste skridt på rejsen. Hun taler om fordelene ved at komme fra en familie af atleter, fortæller ærligt om udfordringerne ved college-sport og forklarer, hvad det kræver at gå fra klub til NCAA og til at være professionel. Hun fortæller os også, hvad hun lærte fra de kvinder, der var før hende, hvordan det er at spille med sine barndomsidoler, og hvilken arv hun håber at efterlade.