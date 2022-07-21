Overgangen til professionel fodbold, ifølge Jaelin Howell

Podcasten Trained: Fodboldens fremtid med Jaelin Howell
Coaching
Har du nogensinde overvejet, hvordan det ville være at stige til tops i fodboldrækkerne i USA? Find ud af det fra NWSL-midtbanespilleren Jaelin Howell.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Som mange af os andre startede Jaelin Howell med at dyrke sport, før hun kunne læse. Men i modsætning til mange af os gik hun videre til at repræsentere USA's fodboldlandshold for kvinder og holdet Racing Louisville FC. I dette afsnit snakker denne talentfulde fodboldstjerne med værten Jaclyn Byrer om hvert eneste skridt på rejsen. Hun taler om fordelene ved at komme fra en familie af atleter, fortæller ærligt om udfordringerne ved college-sport og forklarer, hvad det kræver at gå fra klub til NCAA og til at være professionel. Hun fortæller os også, hvad hun lærte fra de kvinder, der var før hende, hvordan det er at spille med sine barndomsidoler, og hvilken arv hun håber at efterlade.
"Jeg synes, det er vigtigt at inspirere den næste generation, og at de kan se op til en som person og ikke kun som fodboldspiller".
Jaelin Howell
Nike-atlet og midtbanespiller for Racing Louisville FC
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.