Hvor meget motion har børn rent faktisk brug for

Hjælp dine børn med at vokse op sunde og stærke ved at bruge disse mål som vejledning.

Den ideelle mængde aktivitet for dine børn vokser i takt med børnenes vækst fra tumling til teenager. Men hvor meget bevægelse er nok? I denne artikel har vi spurgt eksperter om, hvor meget bevægelse vores børn skal sigte efter på hvert alderstrin, og hvad forældre kan gøre for at hjælpe dem med at nå disse mål.



Der er en grund til – faktisk er der mange grunde til – at træning er indbygget i skoleskemaerne, enten i form af klasseværelsesaktiviteter eller idræt. Forskning tyder på, at regelmæssig fysisk aktivitet op gennem barndommen fremmer udviklingen af hjerte, muskler og hjerne, hvilket både kan give bedre sundhed og selvværd og forbedre kognitive færdigheder og akademisk præstation.



At overlade dine børns motion til en professionel er en ting. At forestille sig at være deres idrætslærer er en anden sag. Hvis du spekulerer over, hvor meget motion dit barn egentlig har brug for, og hvilken slags, der er bedst ud fra deres alder, så læs denne artikel, der er fuld af tips fra førende eksperter og organisationer, som din guide til aktivitetsplanlægning. (P.s.: Disse retningslinjer er målrettet et gennemsnitligt barn i USA. Anbefalinger varierer en smule fra land til land, og du bør altid konsultere din læge, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.)