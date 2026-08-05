Hvad skal du pakke til universitetet? Nikes guide
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Fra indflytningsdagen til eksamensugen er dette det Nike-udstyr, der er værd at pakke: tøj, sko og en taske, der er bygget til alt, hvad universitetet forlanger af dig.
Optagelse på universitetet er en vigtig milepæl, men at få plads til hele dit liv i et par kufferter (og et virkelig lille skab på kollegiet) kan føles som en præstation i sig selv.
Hemmeligheden er at tage udstyr med, der problemfrit kan bruges til en forelæsning kl. 8 om morgenen og til et studiemøde sent om aftenen, med træning i træningscentret og frokost med vennerne ind imellem.
Denne guide dækker de vigtigste Nike-produkter til kollegieværelset, som er værd at tage med, såsom stilfuldt tøj og sko og en rygsæk, der har plads til alt det, du har brug for i løbet af dagen.
Hurtige pointer
- De bedste beklædningsvalg: Nike Golf-vest med V-udskæring, maskinstrikkede Nike Sportswear Chill-shorts med mellemhøj talje til kvinder, Nike Astrograbber, Nike Club-hættetrøje i fleece med lynlås i fuld længde til mænd, Nike Sportswear Club-sneakerbukser til mænd, kortærmet Nike Club Oxford-trøje med knaplukning til mænd og Nike Sportswear Premium Essentials-T-shirt til mænd
- De bedste valg af fodtøj: Air Max 90, Tennis Classic CS og Air Zoom Pegasus
- Bedste tasker til universitetet: Heritage-rygsæk 2.0, Commute-rygsæk, Heritage-mulepose og Brasilia-sportstaske
- Flere af de udvalgte varer er lavet af performance-materialer, der er velegnede til aktive dage på universitetet.
- Alle modeller fås i pasformer til mænd og kvinder.
Hvilket tøj skal du medbringe til universitetet?
Det vigtigt at overveje fire hovedkategorier, når det kommer til det bedste tøj at pakke til universitetet: overtøj, overdele, bukser og sportstøj. Nedenfor gennemgår vi de følgende basisting til mænd og kvinder.
Til kvinder:
- Nike Golf-vest med v-hals til kvinder
Veste er et fantastisk indslag i enhver garderobe, da de er en fantastisk piece til et lag. Når du har travlt med at nå et tidligt morgentime, kan du tage denne vest på over en hvid basis-T-shirt og dermed løfte dit look fra "lige væltet ud af sengen" til en mere gennemtænkt æstetik.
For ikke at nævne, at der som bekendt er træk i forelæsningssale og kollegieværelser. Men hvis du tager en tung hættetrøje på, kan det blive for varmt, så snart du går udenfor. Denne vest holder dig veltilpas indendørs eller udendørs uanset temperaturen.
- Maskinstrikkede Nike Sportswear Chill-shorts med mellemhøj talje til kvinder
Disse strikkede basketballinspirerede shorts udgør det perfekte outfit, når de sættes sammen med den maskinstrikkede vest ovenfor. Lun og stilfuld? Hvad mere kan du bede om? De har et design i åbent maskinstrikket mesh og en behagelig linning i rib, hvilket gør dem til dine foretrukne sportsshorts til træningscentret og din gåtur mellem lokalerne.
- Nike Astrograbber til kvinder
Dette er en elegant sneaker med lav profil, der bygger bro mellem vintage-atletik og moderne streetwear. Den fås i flere farver – såsom sort, grøn, blå, rød og pink – så der er noget for enhver smag.
Kombiner dem med baggy denim eller athleisure til undervisning, studier, crosstraining, aftenmøde med vennerne og meget mere. Skoen fås i tre lige stilfulde stofmuligheder: tekstil, læderog ruskind.
Til mænd:
- Nike Club Fleece-hættetrøje med lynlås til mænd
Denne fleecehættetrøje er et uundværligt lag til kolde forelæsningssale og studier sent om aftenen og er den perfekte blanding af komfort og stil, der holder i årevis. Billige hættetrøjer ser faktisk ofte slidte og løse ud efter et par vaske og gange, hvor du har haft dem på. Men materialet i denne hættetrøje holder sin form, så du ser stilfuld ud til timen, selvom du har været oppe hele natten.
- Nike Sportswear Club-sneakerbukser til mænd
Disse bukser er et stilfuldt alternativ til dine typiske sweatpants, hvor kraftigt fleece er udskiftet med slidstærkt, førsteklasses mellemvægtig bomuldslærred. De har en baggy, kort pasform, der passer perfekt til alt, hvad du allerede har i din garderobe. Den elastiske linning øger komforten.
- Kortærmet Nike Club Oxford-trøje med knaplukning til mænd
Denne trøje med knapper er den ultimative "opgradering" til din garderobe. Den giver dig mulighed for at skifte dine afslappede T-shirts ud med et smart, professionelt look uden at gå på kompromis med den komfort og det atletiske touch, du elsker. Tag den på, når du har brug for at imponere eller gøre et stærkt førstehåndsindtryk, f.eks. til en præsentation i klassen eller en jobmesse. Det er også en fantastisk mulighed, når du skal i byen med vennerne.
- Nike Sportswear Premium Essentials-T-shirt til mænd
Denne T-shirt er den ultimative basisdel til din garderobe. Det er ikke en almindelig let undertrøje. Den er fremstillet i kraftig bomuld, der er struktureret, men alligevel blød, og den er perfekt til at have på alene med jeans, cargobukser eller sweatpants eller som lag-på-lag under overtrøje eller jakker.
Og det bedste af det hele? Denne trøje er fremstillet af ca. 75 % økologiske bomuldsfibre.
Hvilke sko skal du pakke til universitetet?
Her er en oversigt over de bedste sko til universitetsstuderende til alt fra at gå til undervisning, i fitnesscentret, gå rundt på campus og gå i byen med vennerne.
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 er en solid hverdags-sneaker, der er klassisk, men alligevel alsidig nok til at passe til alt fra joggers til et mere velklædt outfit. I modsætning til flade lærredssneakers, der kan føles, som om de ikke giver støtte, giver Air Max 90 mere struktur og stødabsorbering. Du kan købe dem i modeller og farvekombinationer til mænd og kvinder, herunder grå, sorte, hvide og pink.
- Nike Tennis Classic
Disse lavtsiddende sneakers har en stilren, ubesværet æstetik, der fungerer som det ultimative minimalistiske valg til livet på campus og smart-casual-aftener ude. At gå rundt på campus kræver en sko, der er behagelig, men også trendy, og Tennis Classic sikrer, at du kan løbe mellem forelæsningerne og tage ud i byen i noget, der løfter selv den mest basale T-shirt og jeans-kombination. Du kan købe dem i modeller og farvekombinationer til mænd og kvinder, herunder hvid, pink og grøn.
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 er en pålidelig og effektiv performance-sneaker, der passer perfekt til en travl studerendes aktive livsstil. Livet på uni kræver alsidighed, og Pegasus 42 kan bruges til alt fra styrketræning i motionscentret, til en løbetur rundt på campus og til at gå til time på den helt anden side af campus. Du kan købe dem i modeller og farvekombinationer til mænd og kvinder, herunder pink, grønne, hvide, blå og sorte.
Hvilken taske skal du medbringe til universitetet?
Den bedste rygsæk til universitetsstuderende afhænger af, hvad de skal have i den. Bliver de på campus hele dagen og har brug for at have deres bærbare computer, flere lærebøger, snacks og skiftetøj til træningscentret med? Eller har de kun brug for plads til deres bærbare computer og et par personlige ting? Her er præcis, hvad du skal tage højde for, når du vælger en taske.
- Nike Heritage 2.0-rygsæk
Denne rygsæk på 23 liter er den ultimative, alsidige rygsæk til uni. Den er designet til at beskytte dine vigtigste ting fra din første forelæsning om morgenen og hele vejen til dine studiegrupper sent om aftenen. Det er en af de bedste rygsække til bærbare computere til uni, og den har en laptoplomme, der passer til en bærbar computer på op til 15" og holder den adskilt fra resten af dit udstyr, så den er beskyttet mod bump og ridser.
Udover laptoplommen har denne rygsæk et rummeligt hovedrum, to tilbehørslommer med lynlås, en sidelomme og en elastisk lomme i mesh til en vandflaske. Endelig har rygsækken polstrede, justerbare skulderstropper, der fordeler vægten af tunge lærebøger jævnt, så du kan gå til og fra timer uden smerter.
- Nike Commute-rygsæk
Denne rygsæk på 25 liter er bedst til studerende, der har lang vej til skole, eller som skal bære på tungt udstyr hele dagen. Dette valg har også en separat laptoplomme, der passer til en bærbar computer på op til 15". Andre rum omfatter:
– En lynlåslomme øverst til separat opbevaring af ting såsom din telefon, solbriller eller øretelefoner – En lynlåslomme foran til opladere, lommeregnere og kuglepenne
– En udvidelig lomme i siden, der kan lynes op for at rumme din vandflaske og derefter lynes fladt, når du tager den ud, så rygsækken bevarer sin elegante profil
Den måske mest unikke del af denne rygsæk er en lille, aftagelig pose, hvor du kan opbevare månedskort, nøgler eller kreditkort, så de er lige ved hånden, uden at du behøver at rode i taskens hoveddel.
- Nike Heritage-mulepose
Med sit farverige design bygger denne mulepose bro mellem en hverdagstaske til campus og en streetwear-taske til weekenden. Hovedrummet på 22 liter har plads til alle dine vigtigste ting, og den har en lomme, der holder styr på alle dine mindre tech-ting. Derudover mister du aldrig dine nøgler, hvis du bruger taskens nøglestrop. Endelig er denne mulepose fremstillet i genanvendt polyester, så du kan have god samvittighed ved at bruge den overalt på campus.
- Nike Brasilia-sportstaske
Selvom denne sportstaske på 40 liter ikke er en hverdagsrygsæk, er den perfekt til dit tunge træningsudstyr, weekendferier og spontane køreture.
Hvis du bruger den til træning, er dens ventilerede siderum praktisk til at holde sko eller fugtigt, svedigt tøj adskilt fra dit rene tøj. Skal du på weekendtur? Du kan nemt pakke flere store trøjer, toilettaske og et ekstra par sko. Uanset hvad, er en sidelomme i mesh praktisk til opbevaring af din vandflaske.
Denne sportstaske er fremstillet i slidstærkt materiale, så du kan smide den i dit skab i træningscentret eller på jorden uden at bekymre dig om at beskadige tasken og de ting, du har i den.
Den komplette Nike College-pakkeliste
- Tøj: Nike Golf-vest med V-udskæring, maskinstrikkede Nike Sportswear Chill-shorts med mellemhøj talje til kvinder, Nike Astrograbber, Nike Club-hættetrøje i fleece med lynlås i fuld længde til mænd, Nike Sportswear Club-sneakerbukser til mænd, kortærmet Nike Club Oxford-trøje med knaplukning til mænd, Nike Sportswear Premium Essentials-T-shirt til mænd
- Sko: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Tasker: Heritage-rygsæk 2.0, Commute-rygsæk, Heritage-mulepose, Brasilia-sportstaske
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvad skal jeg pakke til universitetet?
Hvad du skal pakke til universitetet, afhænger af faktorer som, hvor langt væk du skal, hvordan dit kollegieværelse er, og hvilke kurser du tager. Men du skal bruge basisting som tøj, sko og tasker til hverdagen på – og uden for – campus.
Hvilket Nike-tøj er værd at tage med til universitetet?
De vigtigste ting i universitetsgarderoben omfatter tøj (såsom overtøj, overdele, bukser og sportstøj) og sko (til træningscentret og hverdagsbrug). Du bør medbringe basislag, såsom T-shirts, som du kan sætte sammen med ethvert outfit, behagelige, men stilfulde bukser og ydre lag, såsom veste og sweatshirts, der holder dig varm.
Hvad er den bedste Nike-rygsæk til universitetsstuderende?
Den bedste taske til universitetsstuderende afhænger af, hvor meget de skal have med i den. Hvis du udelukkende er på udkig efter en standardrygsæk til at bære din bærbare computer, et par lærebøger og nogle personlige ting, er Nike Heritage 2.0-rygsækken et godt valg. Hvis du har brug for noget større, er Nike Commute-rygsækken et godt valg. Men hvis du kun skal være på campus i et par timer, kan du overveje den mindre Nike Heritage-mulepose.
Hvilke Nike-sneakers er bedst til universitetet?
De bedste sneakers til uni omfatter Air Max 90, Tennis Classic og Air Zoom Pegasus. De to første muligheder er stilfulde og behagelige sneaks, som du kan kombinere med ethvert outfit. Den sidste mulighed er den perfekte træningssko til løb og løft med mere.
Hvad er den bedste Nike-taske til træning i fitnesscentret på universitetet?
Brasilia-sportstasken er en fantastisk mulighed til træningscentret. Du har plads til alt dit træningsudstyr plus skiftetøj i denne taske på 40 liter. Den har også et ventileret siderum, hvor du kan holde dine svedige shorts og T-shirts fra træningen adskilt fra alt andet. Der er en sidelomme i mesh til opbevaring af din vandflaske.
Hvilket Nike-tøj fungerer til både undervisning og fitnesscenter?
Følgende muligheder fungerer godt til både undervisning og fitnesscenter. Læs mere om dem ovenfor!
- Maskinstrikkede Nike Sportswear Chill-shorts med mellemhøj talje til kvinder
- Nike Club Fleece-hættetrøje med lynlås til mænd
- Nike Sportswear Club-sneakerbukser til mænd
- Nike Sportswear Premium Essentials-T-shirt til mænd
- Nike Pegasus 42