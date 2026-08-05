Hvad skal du pakke til universitetet? Nikes guide

Optagelse på universitetet er en vigtig milepæl, men at få plads til hele dit liv i et par kufferter (og et virkelig lille skab på kollegiet) kan føles som en præstation i sig selv.

Hemmeligheden er at tage udstyr med, der problemfrit kan bruges til en forelæsning kl. 8 om morgenen og til et studiemøde sent om aftenen, med træning i træningscentret og frokost med vennerne ind imellem.

Denne guide dækker de vigtigste Nike-produkter til kollegieværelset, som er værd at tage med, såsom stilfuldt tøj og sko og en rygsæk, der har plads til alt det, du har brug for i løbet af dagen.