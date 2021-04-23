Carta Blanca-Kvindebasketball-Hold

Team Carta Blanca, Est. 1952
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Hoops Abuelas er bevis på, at du ikke bliver for gammel til sport, så længe du bliver ved at spille.
I næsten syv årtier er en gruppe ekstraordinære kvinder trukket i de kanariegule jerseys og givet den som legender på basketballbanen. De er enormt stolte af deres hjemby Orizaba, som er blandt Mexicos pueblos mágicos eller magiske landsbyer. Udover dens frodige bjerglandskab, maleriske tåge og levende arkitektur i tonerne pink og limegrøn er Orizaba hjemsted for holdet Carta Blanca, der i sig selv er en kilde til magi.
Carta Blancas spillere har fra det øjeblik, holdet blev stiftet i 1952, bekæmpet stereotyper om kvinder og sport. Adela Ochoa Garcia, der er et naturatlet med tætklippet hvidt hår, har spillet siden første dag – mere end 67 år. Hun husker en tid, hvor det ikke var meningen, at kvinder bar shorts eller kørte på cykel, for slet ikke at tale om at kende til adrenalinsuset fra basketbolden, der kastes højt op med hænderne og falder gennem nettet med det tilfredsstillende swish. Det er heldigt, at belønningen for at spille dette spil altid har været besværet værd.
"Jeg løber, og giver alt, hvad jeg har. Jeg giver, indtil jeg overrasker mig selv. Al min stress forsvinder. Basketball er afslappende for mig".
María Lourdes Mora Jiménez, nr. 8
Hvad betyder det for dig at være en del af Carta Blanca-holdet?
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Basketball forener os, og vi bliver bedre hver dag. Selv hvis vi bliver vrede til en kamp eller på banen, er vi i sidste ende et hold, og vi støtter hinanden. Det er det, vi altid har gjort. At vide, at der altid er nogen, der bekymrer sig om mig, er virkelig rart og giver en ubeskrivelig følelse.
Cecilia Garcia Luna, nr. 10: Vi har kendt hinanden længe. Jeg er så glad for at være her. Og jeg er meget stolt af mine holdkammerater, at vi stadig er aktive. Jeg håber, vi kan fortsætte længe endnu.
María de los Angeles Bautista Ruiz, nr. 4: Det handler om sameksistens, det er en fornøjelse at være sammen med holdet – det er sjovt.
Hvad er nogle af dine holdkammeraters kælenavne?
Olga Irma Arey Islas, nr. 5, aka "The Cricket"
(fårekylling)
Aracely Rodríguez Vivas, nr. 9: Min holdkammerat Olga er altid blevet kaldt "the cricket."
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Fordi alle altid sagde, jeg var så tynd, at jeg kunne være i en tændstikæske.
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Aracely Rodríguez Vivas, nr. 9, aka “The Artist” (kunstneren)
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Vi gav Aracely kælenavnet "the artist", fordi hun gik ind for at tage et brusebad og kom ud med nyredt hår, makeup på, helt klar.
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6: Vi siger altid, "her kommer kunstneren."
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Maria Gisela Limon Ortiz, nr. 4, aka “The Beep Beep”
Maria Antonia Villegas Garcia, nr. 13: Vi kalder hende "la beep beep" fordi hun er virkelig hurtig.
Hvilken side af dig kommer frem, når du spiller basketball, som vi ikke ser i andre sammenhænge?
María Lourdes Mora Jiménez, nr. 8: Jeg løber og giver alt, hvad jeg har. Jeg giver, indtil jeg overrasker mig selv. Al min stress forsvinder. Basketball er afslappende for mig.
Hvad er dit signaturskud?
María de los Angeles Bautista Ruiz, nr. 19: eg er ret hurtig, så jeg er angriber. Mine karakteristiske skud er layups og mid-range skud.
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6: Jeg kan også lide at komme ind under kurven og skyde.
Maria Elena Miron Herrera, nr. 13: Jeg er angriber, og mit særkende er hook shots og free throws.
Maria Gisela Limon Ortiz, nr. 4: Jeg laver mid-range skud.
Georgina Silva Villegas, nr. 16: Mine specialiteter er threes og mid-range-skud.
Hvad gør I sammen, hvordan tilbringer I tiden sammen uden for banen?
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6: Jeg elsker virkelig mine holdkammerater, og vi støtter hinanden i alt. Jeg er altid på jagt efter en undskyldning for at mødes når som helst. Det er smukt at samles allesammen.
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Conchita var syg i nogle dage, og Toña blev også skadet og følte sig ikke godt tilpas. Vi kan måske ikke være sammen fysisk, men vi kommunikerer altid gennem WhatsApp, eller taler i telefon sammen — på den ene eller anden måde støtter vi altid hinanden, og vi er der for hinanden.
Kom med et kampråb!
Holdningen til kvindelige atleter har ændret sig meget i løbet af de seneste syv årtier, men synet af en abuela (spansk for 'bedstemor'), der sænker den i nettet er stadig revolutionært. Hvilken historie efterlader de til spillet? Lulu håber, at Carta Blanca vil inspirere mennesker i alle aldre til at bevæge sig: "Sport betyder sundhed, venskab, kammeratskab," siger hun.
Det ser ud til at virke: På kampdagen møder holdets mænd, børn, børnebørn, niecer og nevøer op for at heppe fra sidelinjerne – og skyde bolden i kurven sammen med deres hjembys helte, efter kampen er fløjtet af.
Denne historie blev bragt i november, 2019.