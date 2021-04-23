Carta Blanca-Kvindebasketball-Hold

I næsten syv årtier er en gruppe ekstraordinære kvinder trukket i de kanariegule jerseys og givet den som legender på basketballbanen. De er enormt stolte af deres hjemby Orizaba, som er blandt Mexicos pueblos mágicos eller magiske landsbyer. Udover dens frodige bjerglandskab, maleriske tåge og levende arkitektur i tonerne pink og limegrøn er Orizaba hjemsted for holdet Carta Blanca, der i sig selv er en kilde til magi.



Carta Blancas spillere har fra det øjeblik, holdet blev stiftet i 1952, bekæmpet stereotyper om kvinder og sport. Adela Ochoa Garcia, der er et naturatlet med tætklippet hvidt hår, har spillet siden første dag – mere end 67 år. Hun husker en tid, hvor det ikke var meningen, at kvinder bar shorts eller kørte på cykel, for slet ikke at tale om at kende til adrenalinsuset fra basketbolden, der kastes højt op med hænderne og falder gennem nettet med det tilfredsstillende swish. Det er heldigt, at belønningen for at spille dette spil altid har været besværet værd.