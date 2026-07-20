Nike Football x LEGO®-kollektionen til børn gør fodbold endnu sjovere
Produktnyheder
Nike Football og LEGO-koncernen er gået sammen om en spændende børnekollektion, der hylder fodboldkulturen med et legende LEGO®-twist på de elskede Nike Football-støvler, den ikoniske Air Max 95-sneaker samt matchende fodbolddragter og sportswear.
- Nike Football x LEGO®-kollektionen byder på finurlige fodboldstøvler og fodboldinspireret fodtøj og tøj til børn med markante farver, sjov grafik og iøjnefaldende dyreprint og mønstre, der er inspireret af LEGO-kreationer.
- Kollektionen omfatter fodboldstøvlerne Jr. Mercurial og Jr. Tiempo Streetgato, to nye børnevenlige versioner af Air Max 95, fodbolddragter og fodboldinspireret sportswear.
- Trøjerne og shortsene har Nikes kraftfulde afkølende Aero-FIT-teknologi, der holder børnene kølige og tørre, mens den nye Mercurial-støvle er udstyret med hastighedsdrevet præstationsteknologi.
- Kollektionen blev lanceret den 4. juni 2026 og er nu tilgængelig i hele verden på nike.com, LEGO.com og i udvalgte butikker.
Med den spænding, der er i luften omkring fodbold i sommeren 2026, kan børn nu tage del i det med Nike x LEGO® Football-kollektionen, der nu er tilgængelig over hele verden. Dette seneste samarbejde mellem Nike og LEGO Group sætter et kreativt, sjovt og energigivende spin på Nike Football-udstyr og opmuntrer børn til at udtrykke deres unikke personlighed gennem klare farver og dristigt design. Kollektionen kombinerer LEGO-designinnovationer med Nikes performance-teknologi i form af fodtøj og sportswear og har noget for enhver ung fodbold- og/eller LEGO-fan.
Som en del af brandkampagnen er de ikoniske minifigurer stjernerne i showet, klædt i Nike-fodboldudstyr fra den nye kollektion.
"Nike har altid stået for kreativ, instinktiv fodbold", siger Nike's Creative Director of Brand Initiatives, Andre Simmons. "Vi vil gerne have, at børn bliver mindet om, at fodbold er sjovt. For mangeårige fans handler det om at blive mindet om den glæde, de følte, da de så deres yndlingsspillere gøre disse utrolige ting. Der er noget for enhver smag."
Hvad er der i Nike Football x LEGO®-kollektionen?
Kollektionen til børn omfatter to forskellige typer fodboldstøvler, to nye versioner af den elskede Air Max 95-livsstils-sneaker, fodbolddragter, trøjer, shorts, sportswear og tilbehør.
Fodboldstøvler
Disse to fodboldstøvlesilhuetter, der er kollektionens midtpunkt, er en børnevenlig forvandling af to ikoniske Nike-fodboldstøvlemodeller. De hjælper med at tilskynde en ny generation af fans til at interessere sig for sporten og nyde fodbold på deres egen måde, alt imens de udtrykker deres legesyge energi og kreativitet.
Jr. Mercurial Vapor Pro og Academy: Jr. Mercurial Vapor Pro- og Academy-støvlerne er skabt til hastighed og til at blive bemærket. De er beregnet til spil på græs og forskellige udendørsunderlag. Støvlerne har en pantergrafik af LEGO®-klodser og fås i hot pink med en orange swoosh og lilla med en neongrøn swoosh.
Jr. Tiempo Streetgato: Jr. Tiempo Streetgato giver også et markant udtryk i orange, sort og hvid med sin streetstyle-vibe, iøjnefaldende LEGO-klodsprint og metal-detaljer. Men i modsætning til Jr. Mercurial Vapor Pro og Academy er Jr. Tiempo Streetgato beregnet til små hold og indendørs spil.
Tøj
Koordinerede fodbolddragter og sportwear får børnene til at se godt ud og føle sig cool, godt tilpas og selvsikre, mens de er på banen.
Aero-FIT Match-dragter: Disse dragter indeholder Nike Aero-FIT – brandets innovative kølende teknologi – og holder børnene kølige og tørre, mens de leger hele dagen. De matchende trøjer og shorts har designelementer som grafik med jaguarer og pilegiftfrøer, LEGO-klodsmønstre og emblemdetaljer med farvespil. LEGO-indflydelsen ses yderligere i elementer, der er inspireret af LEGO-minifigurer, og naturtro LEGO-klodsmønstre, der ligner fotografier.
Hollywood Keepers-trøje: Med sit mønster, der er inspireret af LEGO-klodser, er denne eksklusive trøje tøjkollektionens højdepunkt.
Sportstøjdesign og -tilbehør: Yderligere sportstøj, med flere detaljer, der kommer i de kommende uger, afrunder kollektionen.
Hvor kan man købe den?
Nike Football x LEGO®-kollektionen er nu tilgængelig på nike.com, LEGO.com og i udvalgte butikker efter den globale lancering den 4. juni 2026.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke sko er der i Nike x LEGO®-kollektionen?
Nike Football x LEGO®-kollektionen omfatter to nye Nike-fodboldstøvler til børn: Jr. Mercurial og Jr. Tiempo Streetgato. Derudover omfatter kollektionen to nye versioner af Nike Air Max 95 i børnestørrelser.
Hvad er Aero-FIT-teknologi?
Aero-FIT, som findes i Nike x LEGO-trøjer og -shorts, er Nikes innovative afkølende teknologi, der er designet til at holde dig kølig og tør, når du sveder. Elite-performance-materialet, der udelukkende er fremstillet af tekstilaffald, er også miljøvenligt.
Hvor kan jeg købe Nike x LEGO®-fodboldkollektionen?
Nike x LEGO-fodboldkollektionen sælges på nike.com, LEGO.com og i udvalgte butikker.
Er Nike x LEGO®-fodboldkollektionen tilgængelig uden for USA?
Ja, dette samarbejde mellem Nike og Lego er tilgængeligt over hele verden.