Med den spænding, der er i luften omkring fodbold i sommeren 2026, kan børn nu tage del i det med Nike x LEGO® Football-kollektionen, der nu er tilgængelig over hele verden. Dette seneste samarbejde mellem Nike og LEGO Group sætter et kreativt, sjovt og energigivende spin på Nike Football-udstyr og opmuntrer børn til at udtrykke deres unikke personlighed gennem klare farver og dristigt design. Kollektionen kombinerer LEGO-designinnovationer med Nikes performance-teknologi i form af fodtøj og sportswear og har noget for enhver ung fodbold- og/eller LEGO-fan.

Som en del af brandkampagnen er de ikoniske minifigurer stjernerne i showet, klædt i Nike-fodboldudstyr fra den nye kollektion.

"Nike har altid stået for kreativ, instinktiv fodbold", siger Nike's Creative Director of Brand Initiatives, Andre Simmons. "Vi vil gerne have, at børn bliver mindet om, at fodbold er sjovt. For mangeårige fans handler det om at blive mindet om den glæde, de følte, da de så deres yndlingsspillere gøre disse utrolige ting. Der er noget for enhver smag."