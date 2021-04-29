Fodboldstjernen Alex Morgan deler sine bedste træningstips

Trained Podcast: Scor life goals med Alex Morgan
Coaching
Kaptajnen for USA's landshold deler, hvordan hun gik fra at være professionel fodboldspiller til at føde og tilbage igen – på trods af alt det, som 2020 ramte hende med.
"Trained" er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Den dobbelte verdensmester Alex Morgan har aldrig mødt en udfordring, som hun ikke kastede sig over i fuld fart. I 2019 slog hendes landshold seerrekorder, målrekorder og sprængte glaslofter. Hun fastholdt momentummet med store ændringer i 2020, hvor hun fødte sin første baby og flyttede om på den anden side af jorden for sin nye klub – alt sammen under en global pandemi. Som den første gæst på "Trained"-podcasten i 2021 ringer stjerneangriberen til Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, for at fortælle om, hvordan hun holdt fokus på sine målsætninger, selv da spillet forsvandt, og hun giver også et lille indblik i sine daglige ernærings- og træningsrutiner, som kan hjælpe os alle med at holde fokus på vores egne målsætninger.
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Send en e-mail til Ryan på trained@nike.com, så vil han se, hvad han kan gøre.