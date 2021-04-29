Fodboldstjernen Alex Morgan deler sine bedste træningstips

Den dobbelte verdensmester Alex Morgan har aldrig mødt en udfordring, som hun ikke kastede sig over i fuld fart. I 2019 slog hendes landshold seerrekorder, målrekorder og sprængte glaslofter. Hun fastholdt momentummet med store ændringer i 2020, hvor hun fødte sin første baby og flyttede om på den anden side af jorden for sin nye klub – alt sammen under en global pandemi. Som den første gæst på "Trained"-podcasten i 2021 ringer stjerneangriberen til Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, for at fortælle om, hvordan hun holdt fokus på sine målsætninger, selv da spillet forsvandt, og hun giver også et lille indblik i sine daglige ernærings- og træningsrutiner, som kan hjælpe os alle med at holde fokus på vores egne målsætninger.