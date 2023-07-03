Fodboldøvelser for piger – Nike

I partnerskab med Rebel Girls
Dynamiske øvelser
Fodbold er naturligt sjovt, så vi har lavet øvelser, der er fyldt med den gejst. Prøv øvelserne, skærp dine færdigheder, og giv venner og familie en udfordring. Lad os komme i gang.
Øvelse: Af med strømperne
Rul et par strømper sammen – rene eller lugtende – og find en tom vasketøjskurv, skraldespand eller pose.
Nem udgave
• Placér kurven fire skridt væk.
• Hold strømpebolden i hånden.
• Slip bolden, og spark* den mod kurven.
• Giv dig selv fem point for hver bold, du får i kurven.
• Giv dig selv ét point, hver gang du rammer kurven. Hvor mange point kan du få på 10 forsøg?
• Kan du slå din rekord?
Mellemniveau
• Når du er klar, så prøv med din anden (ikke-dominerende) fod.
• Giv dig selv 10 point, hvis du får bolden i kurven.
• Giv dig selv fem point, hvis du rammer kurven.
• Kan du slå din rekord? Hvordan gjorde du det?
Med venner og familie
• Når du er klar, kan du udfordre en ven eller et familiemedlem i spillet.
• I skal skiftes til at sparke bolden, indtil I begge har prøvet 10 gange. Hvem fik den højeste score? Hvordan gjorde vedkommende det?
• Hvad kan du lære af din partners forsøg?
• Fortæl din partner to ting, du synes, vedkommende gjorde godt.
*Du kan også kaste strømperne, hvis du vil.
Øvelse: Antal boldberøringer
Lav en lille cirkel på jorden eller gulvet ved hjælp af kegler, kridt, blokke – hvad du lige kan finde. Og tag så en fodbold.
Nem udgave
• Sæt et stopur til 30 sekunder.
• Hvor mange berøringer kan du lave med fødderne inden for de 30 sekunder, uden at bolden forlader cirklen?
• Kan du slå din rekord?
Mellemniveau
• Sæt et stopur til 30 sekunder.
• Denne gang skal du prøve at røre bolden med så mange forskellige dele af dine fødder som muligt, f.eks. din tå, dine snørebånd, din sål, din hæl samt indersiden og ydersiden af din fod.
• Hvor mange boldberøringer kan du lave inden for de 30 sekunder?
• Som en ekstra udfordring kan du sætte stopuret igen og spille uden at bruge den samme del af din fod to gange i træk.
• Hvad gjorde du godt, da du fik din bedste score?
Med venner og familie
• Når du er klar, kan du få en ven eller et familiemedlem til at deltage i udfordringen sammen med dig.
• Se, hvor mange boldberøringer I kan få på 30 sekunder, men denne gang skal I skiftes mellem boldberøringerne.
• Overvej, hvordan I kan få flest mulige boldberøringer som et hold.
Øvelse: Slå muren
Det eneste, du skal bruge, er en bold og en væg. Sæt i gang!
Nem udgave
• Spil bolden til væggen, som om du spiller den til en ven.
• Når den kommer tilbage til dig, skal du prøve at stoppe den eller sparke til den med en anden del af foden hver gang.
• Hvor mange forskellige dele af foden kan du bruge? Kan du kontrollere bolden?
Mellemniveau
• Nu skal du kaste bolden højere op ad væggen.
• Prøv at stoppe bolden eller sparke den tilbage mod væggen, men denne gang skal du bruge forskellige dele af din krop som f.eks. brystet, hovedet og andre dele af dine fødder.
• Hvor mange forskellige dele af kroppen kan du bruge?
Med venner og familie
• Når du er klar, kan du få en ven eller et familiemedlem til at deltage i udfordringen sammen med dig.
• Hvor mange gange kan I som hold passere bolden til hinanden og stoppe den med fødderne?
• Kan I stoppe bolden med forskellige dele af foden hver gang?
• Hvis I vil, kan I teste jeres færdigheder mod hinanden: Kast bolden til hinanden på forskellige måder for at gøre det udfordrende for den anden at stoppe bolden.
• Husk at støtte og hjælpe hinanden med at blive bedre.
Øvelse: Bowlingkegler
Find 10 stykker legetøj eller genstande, som du ikke har noget imod at vælte. Det er tid til at få en strike!
Spark
• I denne aktivitet kaldes dine genstande for "kegler".
• Placer dine kegler i en trekant. Den nemmeste måde at gøre det på er at lave fire rækker (én kegle, to kegler, tre kegler, fire kegler).
• Stil dig ca. 2 meter væk fra keglerne.
• Spark bolden mod keglerne, så du vælter så mange som muligt.
• Tæl hver gang, hvor mange du vælter.
• Gentag ovenstående trin 5 gange, og tæl sammen, hvor mange kegler du har væltet.
• Kan du slå din rekord hver gang? Hvad gjorde du, da du klarede det bedst?
Kast
• Placer keglerne i en trekant, ligesom i sparkeøvelsen.
• Stil dig ca. 3 meter fra keglerne.
• Kast bolden, og se, hvor mange kegler du kan vælte.
• For at udfordre dig selv kan du prøve at gå længere væk fra keglerne eller placere keglerne i forskellige former.
Med venner og familie
• Når du er klar, kan du få en ven eller et familiemedlem til at deltage i udfordringen sammen med dig.
• Lav regler, så alle kan være med: Skal man kaste? Skal man sparke? Hvor langt væk fra keglerne skal man starte? Hvor mange kegler spiller I med? Hvordan skal de stå?
• Husk altid at heppe på hinanden og hjælpe hinanden undervejs.