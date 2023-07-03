Fodboldøvelser for piger – Nike

Rul et par strømper sammen – rene eller lugtende – og find en tom vasketøjskurv, skraldespand eller pose.

Nem udgave

• Placér kurven fire skridt væk.

• Hold strømpebolden i hånden.

• Slip bolden, og spark* den mod kurven.

• Giv dig selv fem point for hver bold, du får i kurven.

• Giv dig selv ét point, hver gang du rammer kurven. Hvor mange point kan du få på 10 forsøg?

• Kan du slå din rekord?

Mellemniveau

• Når du er klar, så prøv med din anden (ikke-dominerende) fod.

• Giv dig selv 10 point, hvis du får bolden i kurven.

• Giv dig selv fem point, hvis du rammer kurven.

• Kan du slå din rekord? Hvordan gjorde du det?

Med venner og familie

• Når du er klar, kan du udfordre en ven eller et familiemedlem i spillet.

• I skal skiftes til at sparke bolden, indtil I begge har prøvet 10 gange. Hvem fik den højeste score? Hvordan gjorde vedkommende det?

• Hvad kan du lære af din partners forsøg?

• Fortæl din partner to ting, du synes, vedkommende gjorde godt.

*Du kan også kaste strømperne, hvis du vil.