Sidst opdateret: 16. januar 2023
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Nike FC
FM Broadcast: Sådan forbinder fodbold den sorte diaspora
Der er fuld gang i elitefodboldturneringerne, og FM Broadcast og Nike FC går i dybden sammen med den britiske Versus-skribent Mayowa Quadri, den tidligere spiller fra Darwin FC John Adekunle, medstifter af Les Hijabeuses Founé Diawara og den nigerianske Premier League-angriber Taiwo Awoniyi. De taler om deres oplevelser inden for sport og i livet generelt. Målet? At give samtalen om fodbold et mangfoldigt perspektiv, så vi kan skabe en bedre og mere inkluderende fremtid for alle.
En fremtid med inkluderende sport og kultur
FM Broadcast er vores serie af meningsfulde samtaler med atleter, talspersoner og skabere, som inspirerer os til at stille ind på fremtidsfrekvensen.