Nike FC

Der er fuld gang i elitefodboldturneringerne, og FM Broadcast og Nike FC går i dybden sammen med den britiske Versus-skribent Mayowa Quadri, den tidligere spiller fra Darwin FC John Adekunle, medstifter af Les Hijabeuses Founé Diawara og den nigerianske Premier League-angriber Taiwo Awoniyi. De taler om deres oplevelser inden for sport og i livet generelt. Målet? At give samtalen om fodbold et mangfoldigt perspektiv, så vi kan skabe en bedre og mere inkluderende fremtid for alle.