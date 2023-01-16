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Sidst opdateret: 16. januar 2023
3 minutters læsetid

Nike FC

FM Broadcast: Sådan forbinder fodbold den sorte diaspora

Der er fuld gang i elitefodboldturneringerne, og FM Broadcast og Nike FC går i dybden sammen med den britiske Versus-skribent Mayowa Quadri, den tidligere spiller fra Darwin FC John Adekunle, medstifter af Les Hijabeuses Founé Diawara og den nigerianske Premier League-angriber Taiwo Awoniyi. De taler om deres oplevelser inden for sport og i livet generelt. Målet? At give samtalen om fodbold et mangfoldigt perspektiv, så vi kan skabe en bedre og mere inkluderende fremtid for alle.

En fremtid med inkluderende sport og kultur

FM Broadcast er vores serie af meningsfulde samtaler med atleter, talspersoner og skabere, som inspirerer os til at stille ind på fremtidsfrekvensen.

Tidligere afsnit

  • FM Broadcast præsenterer: Fremtidens fodbold, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • FM Broadcast præsenterer: Fremtidens fodbold, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • FM Broadcast præsenterer: Fremtidens fodbold, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

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