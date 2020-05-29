Få børnene til at bevæge sig og træne som en familie

Til jeres aktiverings-station
Bevægelse
Af Nike Training
Få hele familien i gang og i bevægelse med disse tips til at gøre det sjovt.
Familier, det er tid til at samles! Vi har en træning klar, der vil underholde hele familien, mens I bliver sunde og stærke. Med forskellige hastigheder får du pulsen op og kroppen i bevægelse, og når I er kommet i mål, vil både du og børnene være dejligt udmattede.
Der er intet vigtigere end at holde hele familien aktiv. Vi er ofte fordybede i vores studier eller arbejde, men at være aktive er en sjov måde at gøre noget sammen. Så få dit crew samlet, og kom afsted til jeres aktiveringsstation. Det kan være haven eller midt i stuen. Uanset hvor det er, så gør jer klar, for hele familien kommer til at svede.
Lad os gøre det spændende
Denne træning handler om at få knæene op og albuerne tilbage. Så hvorfor ikke få hele familien til at marchere rundt i huset, mens I gennemgår hver bevægelse? Naviger omkring møblerne, og syng jeres yndlingssang, mens I prøver ikke at bumpe ind i hinanden undervejs. Den, der udførte alle øvelser bedst og blev ved med at synge fra start til slut vinder. Vinderen må vælge aftenens aktivitet, så det er bare med at komme i gang! Børn, forældre, tanter, onkler, fætre, kusiner og bedsteforældre... er I klar?