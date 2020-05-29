Få børnene til at bevæge sig og træne som en familie

Familier, det er tid til at samles! Vi har en træning klar, der vil underholde hele familien, mens I bliver sunde og stærke. Med forskellige hastigheder får du pulsen op og kroppen i bevægelse, og når I er kommet i mål, vil både du og børnene være dejligt udmattede.



Der er intet vigtigere end at holde hele familien aktiv. Vi er ofte fordybede i vores studier eller arbejde, men at være aktive er en sjov måde at gøre noget sammen. Så få dit crew samlet, og kom afsted til jeres aktiveringsstation. Det kan være haven eller midt i stuen. Uanset hvor det er, så gør jer klar, for hele familien kommer til at svede.