Nike-yogalæreren Fabian Domenech om at være sit sande jeg

I løbet af det seneste årti er yogadeltagelsen næsten tredoblet i USA. Dette kommer ikke som nogen overraskelse for Fabian Domenech, som kom i gang med at dyrke yoga, da han skulle jonglere en ny karriere inden for mode, en fuldtidsstilling inden for servicebranchen foruden et job som CrossFit-instruktør i det altid travle og hektiske London. Takket være yoga, meditation og rejser rundt i hele verden har han sidenhen lært styrken ved selvkærlighed og vigtigheden af at kunne give slip. I dette afsnit besøger denne Nike-yogainstruktør og CrossFit-træner værten Jaclyn Byrer til en ærlig snak om mental sundhed og for at fortælle om den fællesskabsfølelse og følelse af tilhørsforhold, som han finder i sport, samt at fortælle om, hvad vi kan forvente af hans hold.