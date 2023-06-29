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Podcasten Trained: Find autenticitet med Fabian Domenech

Coaching

Nike-yogainstruktør Fabian Domenech har undervist rundtom i hele verden. Hør, hvad han har lært om sig selv og sin yogatræning hen ad vejen.

Sidst opdateret: 29. juni 2023
2 minutters læsetid
Nike-yogalæreren Fabian Domenech om at være sit sande jeg

Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.

I løbet af det seneste årti er yogadeltagelsen næsten tredoblet i USA. Dette kommer ikke som nogen overraskelse for Fabian Domenech, som kom i gang med at dyrke yoga, da han skulle jonglere en ny karriere inden for mode, en fuldtidsstilling inden for servicebranchen foruden et job som CrossFit-instruktør i det altid travle og hektiske London. Takket være yoga, meditation og rejser rundt i hele verden har han sidenhen lært styrken ved selvkærlighed og vigtigheden af at kunne give slip. I dette afsnit besøger denne Nike-yogainstruktør og CrossFit-træner værten Jaclyn Byrer til en ærlig snak om mental sundhed og for at fortælle om den fællesskabsfølelse og følelse af tilhørsforhold, som han finder i sport, samt at fortælle om, hvad vi kan forvente af hans hold.

"Jeg mener, at vi har brug for yoga i vores liv, så vi kan være i balance og udvikle os som mennesker. For vi har så mange folk, men der er meget få mennesker. Jeg mener, at yoga gør os til mennesker."

Fabian Domenech
Nike-yogainstruktør og CrossFit-træner

Lyt nu

Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.

Oprindeligt udgivet: [dato]

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